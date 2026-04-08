8 апр 2026

У россиянина не сработала попытка избежать лишения прав под предлогом военной службы

У россиянина не сработала попытка избежать лишения прав под предлогом военной службы

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность лишения водительских прав автомобилиста из Оренбурга, который пытался избежать наказания за отказ от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Сотрудники ГАИ остановили водителя, у которого были выявлены признаки опьянения. Ему предложили пройти проверку, однако он отказался как от первичного теста, так и от медицинского освидетельствования. В результате, суд лишил его прав на 1,5 года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей

Автомобилист попытался оспорить решение, заявив, что не был надлежащим образом уведомлен о судебных заседаниях. В ходе разбирательства он указал сразу девять адресов для получения извещений, однако фактически уклонялся от их получения, не отвечал на звонки и не являлся в суд.

Дополнительно водитель утверждал, что находился в зоне СВО и не мог участвовать в судебном процессе. Однако проверка через военный комиссариат показала, что он не был призван, не заключал контракт и не направлялся добровольцем.

Суд изучил представленные доказательства, включая видеозапись с регистратора, которая подтвердила факт управления автомобилем. Аргументы защиты были признаны несостоятельными, а решения нижестоящих инстанций оставлены без изменений.

Отдельно в постановлении отмечается, что действующее законодательство действительно предусматривает возможность приостановки исполнения наказания для участников СВО. Однако это возможно только при официальном подтверждении службы и соответствующем ходатайстве командования.
 

При написании новости использовалась информация:
Kommersant

Последние новости

...

Haval готовит к дебюту большой кроссовер

08 апреля 2026

Honda признала отставание от Китая и готовит срочные меры

07 апреля 2026

Porsche готовит 911 GT3 в кузове кабриолет

07 апреля 2026

GAC готовит гибридный внедорожник

07 апреля 2026

Санкт-Петербург запускает собственный инженерный центр разработки автомобилей

07 апреля 2026

В Китае создали аккумулятор, выдерживающий температуру в 300°C

07 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"

