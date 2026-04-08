У россиянина не сработала попытка избежать лишения прав под предлогом военной службы

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность лишения водительских прав автомобилиста из Оренбурга, который пытался избежать наказания за отказ от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Сотрудники ГАИ остановили водителя, у которого были выявлены признаки опьянения. Ему предложили пройти проверку, однако он отказался как от первичного теста, так и от медицинского освидетельствования. В результате, суд лишил его прав на 1,5 года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей

Автомобилист попытался оспорить решение, заявив, что не был надлежащим образом уведомлен о судебных заседаниях. В ходе разбирательства он указал сразу девять адресов для получения извещений, однако фактически уклонялся от их получения, не отвечал на звонки и не являлся в суд.

Дополнительно водитель утверждал, что находился в зоне СВО и не мог участвовать в судебном процессе. Однако проверка через военный комиссариат показала, что он не был призван, не заключал контракт и не направлялся добровольцем.

Суд изучил представленные доказательства, включая видеозапись с регистратора, которая подтвердила факт управления автомобилем. Аргументы защиты были признаны несостоятельными, а решения нижестоящих инстанций оставлены без изменений.

Отдельно в постановлении отмечается, что действующее законодательство действительно предусматривает возможность приостановки исполнения наказания для участников СВО. Однако это возможно только при официальном подтверждении службы и соответствующем ходатайстве командования.

