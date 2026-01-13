Экзамены на права станут строже для будущих водителей

Министерство внутренних дел России предложило масштабно обновить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Проект постановления правительства предполагает как ужесточение контроля сдачи экзамена, так и упрощение документооборота для кандидатов

Одним из ключевых новшеств станет полный запрет на использование средств связи и любой персональной электроники во время экзаменов. В МВД отмечают рост попыток списывания с помощью скрытых наушников и камер, поэтому применение подобных устройств станет основанием для прекращения экзамена и аннулирования его результатов с установленным сроком повторной сдачи.

При этом сроки сдачи практической части экзамена станут более понятными и короткими. После успешной теории кандидат должен будет пройти практику не позднее чем через шестьдесят дней. Это должно устранить ситуации, когда ожидание затягивается и приводит к повторной сдаче теоретического экзамена.

Среди послаблений главное место занимает отказ от бумажных медицинских справок. Если сведения о состоянии здоровья кандидата уже внесены в электронный реестр МВД и Минздрава, предоставлять документы на бумаге больше не потребуется. Это решение вписывается в общий курс на цифровизацию государственных услуг. При этом, в правила вводится дополнительное основание для признания водительских удостоверений недействительными. Речь идет о неявке профессиональных водителей на внеочередной медицинский осмотр при выявлении признаков заболеваний, влияющих на безопасность управления автомобилем.

