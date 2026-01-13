Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2026

Экзамены на права станут строже для будущих водителей

Экзамены на права станут строже для будущих водителей
Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел России предложило масштабно обновить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Проект постановления правительства предполагает как ужесточение контроля сдачи экзамена, так и упрощение документооборота для кандидатов

Одним из ключевых новшеств станет полный запрет на использование средств связи и любой персональной электроники во время экзаменов. В МВД отмечают рост попыток списывания с помощью скрытых наушников и камер, поэтому применение подобных устройств станет основанием для прекращения экзамена и аннулирования его результатов с установленным сроком повторной сдачи.

При этом сроки сдачи практической части экзамена станут более понятными и короткими. После успешной теории кандидат должен будет пройти практику не позднее чем через шестьдесят дней. Это должно устранить ситуации, когда ожидание затягивается и приводит к повторной сдаче теоретического экзамена.

Среди послаблений главное место занимает отказ от бумажных медицинских справок. Если сведения о состоянии здоровья кандидата уже внесены в электронный реестр МВД и Минздрава, предоставлять документы на бумаге больше не потребуется. Это решение вписывается в общий курс на цифровизацию государственных услуг. При этом, в правила вводится дополнительное основание для признания водительских удостоверений недействительными. Речь идет о неявке профессиональных водителей на внеочередной медицинский осмотр при выявлении признаков заболеваний, влияющих на безопасность управления автомобилем.
 

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

