Каждая пересдача за свой счет: в Общественной палате обсуждают новый подход к экзаменам на права

В России может измениться порядок оплаты экзаменов на получение водительского удостоверения. В Общественной палате предложили ввести дополнительную государственную пошлину за каждую попытку сдачи теоретического и практического экзаменов

С инициативой выступил член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак. По его мнению, финансовая ответственность за каждую пересдачу заставит будущих водителей более осознанно подходить к обучению и подготовке к экзаменам. Если кандидат не готов и приходит на тестирование несколько раз подряд, он будет оплачивать каждую попытку отдельно.

Авторы идеи считают, что такая мера одновременно решит две задачи. С одной стороны, повысится качество подготовки начинающих водителей. С другой, появится дополнительный источник дохода для бюджета. В Общественной палате подчеркивают, что речь идет именно о дисциплинирующем эффекте, а не о запрете на пересдачи.

Предложение планируется включить в перечень рекомендаций, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства. О сроках возможного рассмотрения инициативы пока не сообщается.

В настоящее время государственная пошлина взимается только за выдачу или замену водительского удостоверения. С прошлого года стоимость национальных прав составляет 4 тысячи рублей, а удостоверения с электронным носителем — 6 тысяч рублей. Международные водительские права обходятся в 3,2 тысячи рублей.