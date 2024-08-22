Avatr начал продажи спецверсии лифтбека 12 от Dior и Fendi

Китайская марка Avatr выводит на рынок ограниченную серию электрического лифтбека 12. Она была разработана при содействии с художественным руководителем Dior и Fendi Кимом Джонсом и получила наименование 012. Всего будет выпущено 700 таких экземпляров по цене в 98 100 долларов

Главной особенностью 012 стал его дизайн. Автомобиль окрашен в серебристый цвет и оснащен эксклюзивными 21-дюймовыми колесными дисками. Интерьер выполнен в желтом и белом цветах, а на некоторых элементах салона есть отличительная надпись “Kim Jones”. Однако больше всего внимания притягивает “звездный” потолок, в который интегрировано множество маленьких светодиодов. Отделка выполнена из кожи Nappa.

В остальном отличий от стандартного Avatr 12 нет. Напомним, что стандартный лифтбек оснащен одним электромотором мощностью 313 л.с. и 370 Нм. Полноприводный - двумя электродвигателями суммарной мощностью 578 л.с. и 650 Нм. Батарея предложена одна - 94,5 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии составит от 650 до 700 км.