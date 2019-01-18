Животный мир всегда привлекает, а экзотические птицы и звери – особенно. Именно поэтому мы в компании пикапа Mitsubishi L200 отправились на границу Московской и Калужской областей в Парк птиц «Воробьи»

Чем больше мест, где человек может вблизи посмотреть на необычных представителей фауны, тем лучше. Конечно, в самых больших городах есть зоопарки, однако и там живность подчас представлена в «ограниченном составе». Тем ценнее созданный неподалеку от столицы Парк птиц «Воробьи», где можно увидеть не только уникальных птиц со всего мира, но и по-настоящему редких, необычных зверей.

Ареал обитания

Прошли те времена, когда пикапы выбирались в основном для жизни вдали от городов, там, где нужны были исключительно «рабочие лошадки». Нет, разумеется, от этих функций пикапы никто не освобождал, но вместе с тем они как класс все же серьезно изменились. И тот же Mitsubishi L200 – тому подтверждение.

Внешность у этого «японца», само собой, брутальная, а вот внутри правят бал уют и комфорт. В кабине действительно есть все необходимое для удобного передвижения: широкие кресла, понятные приборы, качественная аудиосистема с сенсорным экраном, всевозможные подогревы, климат-контроль… Что же до запаса пространства, то тут и вов­се жаловаться не приходится: места более чем достаточно как спереди, так и сзади. Так что водителю, пересевшему в этот пикап с обычной легковушки, придется привыкать разве что к одной-единственной особенности – отсутствию привычного багажника. Хотя и это вовсе не проблема, особенно если кузов, как на нашей версии, накрыт запирающейся пластиковой крышкой.

Да и на ходу L200 показывает себя по настоящему универсальным автомобилем. Несмотря на внушительные габариты, в городском трафике он чувствует себя уверенно. Этому способствует отличный обзор во все стороны, в то время как штатная камера зад­него вида позволяет уверенно маневрировать и парковаться даже новичку.

Хороша и подвеска. Она ведет себя одинаково достойно и на ровном асфальте, и на проселках. Шасси отлично борется с кренами, эффективно гасит раскачку кузова, легко проглатывает различные неровности, будь то «лежачий полицейский», выбоина в асфальте или ухаб загородной грунтовки.

Но, пожалуй, наибольшее впечатление производит силовой агрегат. К работе тандема из 2,4-литрового 181-сильного турбодизеля и 5-диапазонного «автомата» не придраться. Так, в случае необходимости вы можете неспешно «дефилировать» по улицам мегаполиса, и тогда двигатель предельно тих и аккуратен. Но, разу­меется, никто не запрещает придавить педаль «газа» на шоссе. В таком случае голос мотора станет громче, хотя и не настолько, чтобы вызвать мало-мальский дискомфорт.

Зато динамика разгона для машины со столь внушительной массой великолепна! При этом коробка передач работает расторопно и плавно, предоставляя возможность в полной мере наслаждаться управлением. Да и фирменная трансмиссия Super Select, позволяющая выбирать оптимальный режим движения, как ни крути, а хороша. Все-таки инженеры Mitsubishi доки в том, что касается систем для бездорожья. Вот и L200, прибавив в комфорте на асфальтовых дорогах, не утратил своего офф-роудного потенциала.

N 55°09´32.8?, E 36°46´42.3?

Впрочем, в этот раз проверять L200 на бездорожье нам не пришлось. Совершив пробег по «старой» и «новой» Москве, мы почти сразу попадаем в Калужскую область. А значит, цель уже близка. Попетляв немного по дорожкам, обнаруживаем искомый «объект». Пришло время сменить компанию автомобиля на представителей фауны.

Приятное впечатление парк производит с первой минуты. И дело не только в том, что клетки чистые, а птицы и звери упитанные и ухоженные. Не менее значима уникальность коллекции! Уже у входа на первую территорию посетителей буквально ошарашивает ряд клеток с голубями. Не с простыми, конечно, а с представителями всевозможных редких пород. Большинство настолько красивы, что по сравнению с ними привычные сизари попросту блекнут. Под стать и соседняя экспозиция породистых кур. Вместо привычных рябых несушек тут показан самый «цвет» вида. Рассказывать об их разнообразии – дело неблагодарное, это нужно видеть.

Любопытно, что история парка началась с… небольшой коллекции попугаев. Со временем она росла, пополнялась. И теперь стала поистине «бриллиантом» (ассоциацию с которым, кстати, навеяла эмблема Mitsubishi). Тут собраны пестрые птицы со всех уголков мира! Есть даже страусы Эму, Нанду, совы и филины, хищные орлы и беркуты, павлины, журавли, множество разнообразных фазанов и целая стая красавцев фламинго. Причем многие из них весьма общительны. Когда подходишь близко к клетке, они охотно следуют навстречу, видимо, в надежде получить угощение. Однако правила здесь, как и во всех зоопарках, жесткие: кормить питомцев гостям категорически запрещено, поскольку это может нанести им вред.

Не менее интересна и коллекция животных. В парке «Воробьи» можно полюбоваться на небольших кенгуру Беннета, разнообразных белок, феньков, патагонских мар, косматых шотландских коров. Имеются и совсем экзотические звери, о которых большинство из нас знают разве что из книг. К примеру, в знакомых с детства произведениях Жюля Верна многие читали о свинках пекари. А тут можно увидеть собственными глазами целое семейство этих забавных мохнатых зверьков. Но особый восторг вызывают, конечно же, игривые поросята!

Дальше – больше. Если вы хорошо знакомы с книгами натуралиста Джеральда Даррелла, то вам обязательно нужно пройти на вторую территорию парка. Там, в павильоне «Тропики», не только собрана прекрасная коллекция засушенных бабочек, нарядные пальмы и необычные цветы, но и открыто отдельное помещение с наиболее экзотическими обитателями планеты. Где еще, скажите на милость, можно увидеть знакомых лишь по книгам галаго или кинкажу? А рядом с ними нежатся кошачьи лемуры, замерло несколько ящериц и змей, резвятся забавные обезьянки игрунки и саймири.

Позитивных впечатлений от визита в этот любопытный парк – масса. К слову, об уставших от переизбытка эмоций гостях тут тоже позаботились – рядом расположено сразу две гостиницы, есть приличный ресторан. Так что знакомству с фауной можно посвятить не несколько часов, а целые выходные: наверняка такое путешествие надолго зарядит всю семью позитивом! Ну а в дорогу, разумеется, рекомендуем отправляться на надежном, комфортабельном и универсальном автомобиле. Вполне подходящий вариант на эту роль – наш нынешний «компаньон» пикап Mitsubishi L200.