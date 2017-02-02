Давно известно: лыжи – отличный способ поддерживать форму в холодное время года. Вот только где на них кататься? Чтобы найти ответ, мы взяли новенький кроссовер Hyundai Creta и отправились в свой «лыжный» тур по Подмосковью

Казалось бы, в чем проблема – для лыжного променада прекрасно подойдет любое тихое место, любой лесок. Более того, почти во всех столичных парках есть специально подготовленные трассы. Но что делать, если хочется не просто размять мускулы, но и полюбоваться природой? Тогда нужно выезжать в Подмосковье, благо там есть подходящие места. А уж для любителей горных лыж и сноубордов другого варианта нет – в столице всего пара подходящих склонов, да и те не слишком высокие. А потому всем любителям зимнего активного отдыха стоит запастись не только инвентарем, но и автомобилем, приспособленным как для городских условий, так и для поездок по загородным трассам.

Пора зрелости

Кто обычно отдает предпочтение лыжному спорту? Как правило, люди довольно молодые, энергичные. В большинстве своем они уже нашли свое место в жизни, ценят комфорт и стабильность, хотя запас сил для спорта и приключений вовсе не иссяк. Как раз для таких клиентов и создан кроссовер Hyundai Creta. С одной стороны, он кажется слегка консервативным, его дизайн не изобилует кричащими деталями, интерьер строг и спокоен, с другой – машина выглядит очень современно и свежо. А уж вместительности этого компактного вседорожника позавидуют многие «семейные» авто: в салоне «корейца» легко размещаются пассажиры любой комплекции, а предусмотренные возможности трансформации салона позволяют без проблем перевозить даже крупногабаритный спортивный инвентарь. Однако, если не получится уместить сноуборд или лыжи внутри, не беда – можно установить специальные крепления на крышу, рейлинги для этого имеются.

Высокой оценки заслуживает и уровень оснащения. Тут есть все для того, чтобы дорога не доставляла проблем: удобные сиденья, отличная эргономика органов управления, качественная отделка. В морозы особо ценишь также наличие подогрева не только сидений, но даже руля и лобового стекла. И шумоизоляция для столь небольшой машины отменная – шуршание даже шипованных колес почти не пробивается в салон, как, впрочем, и мягкое ворчание мотора. А те немногие шумы, что все же достигают слуха пассажиров, легко нейтрализовать с помощью весьма неплохой штатной аудиосистемы.

Если в статике Creta еще может показаться консервативной, то на ходу впечатления меняются. Как мы и ожидали, кроссовер отлично проявил себя в городских условиях – в салоне уютно, ничто не усиливает раздражения от толчеи и заторов. Тем более что маневрировать очень легко: на малых скоростях баранка кажется абсолютно невесомой. Так что для выезда с тесной парковки или перестроений в пробках приходится прилагать минимум усилий. А вот с ростом скорости характеристика усилителя меняется, руль наливается приятной тяжестью, позволяющей чутко контролировать траекторию движения.

Обманчивой может показаться и настройка силового агрегата. Поначалу создается впечатление, что тандем 2-литрового 150-сильного бензинового мотора и 6-диапазонного «автомата» отличается неторопливостью, пригодной лишь для спокойной и комфортной езды. Но стоит вырваться на простор загородного шоссе, как понимаешь – Creta любит ездить быстро. Кстати, мы обнаружили интересную особенность: машина не только отлично разгоняется и легко держится в потоке, но и словно бы не выключает передачу при замедлении. Такое «торможение двигателем» дарит непривычные ощущения – будто бы едешь на автомобиле с «механикой» и сам заранее переходишь на ступень ниже.

Дышите Глужбе!

Первую часть нашего небольшого путешествия мы посвятили любителям беговых лыж. И выбрали одно из самых интересных, на наш взгляд, мест – Спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной, расположенный в знаменитом Подушкинском лесу близ Одинцово. Ехать туда недолго, тем более что дорог несколько – обычная и новое платное шоссе.

Итак, потратив совсем немного времени, въезжаем на стоянку и вот уже готовы разбираться, ради чего лыжникам стоит выезжать из города вместо того, чтобы кататься в московских парках. На первый взгляд здесь ничего особенного: пара-тройка кафе и магазинчиков, пункт проката, детская площадка и… все? Но это только на первый взгляд. На самом деле сюда надо приезжать для другого – ради настоящего контакта с природой. Стоит уйти по лыжне чуть-чуть вглубь леса, как быстро забываешь о близости мегаполиса и начинаешь наслаждаться чистейшим морозным воздухом, шелестом еловых лап, поскрипыванием снега. Хватает тут и живности: вот высоко в ветвях застучал дятел, а внизу, у самых корней, проскочила белка. Красота, да и только!

Кстати, сюда можно приезжать и без лыж – неспешная пешая прогулка по лесу тоже может принести немало позитива. Но будьте готовы к тому, что пустят вас не на все дорожки – часть из них открыта лишь для лыжников, которые могут как просто кататься по лесным тропкам, так и нарезать круги сразу на двух отлично подготовленных трассах длиной 3 и 6 км. Но в любом случае в парке Лазутиной вы сможете полностью отключиться от повседневных забот, посвятив себя спорту и природе.

Вид свысока

А вот у любителей горных лыж вопроса «стоит ли ехать за город» практически не возникает. Да, в самой Москве есть пара склонов. Но настоящие горнолыжные трассы имеются только в столичной области. Причем большинство из них в Дмитровском районе – тут парки «Яхрома», «Волен», «Сорочаны», Горнолыжный клуб Леонида Тягачева. Именно в те края мы и направились, попутно получив новые впечатления от автомобиля. Все потому, что до сих пор ездили только по городу да по шоссе. А вот чуть дальше от мегаполиса дороги, естественно, поплоше. И тут мы обнаружили, что подвеска Hyundai Creta, которая поначалу показалась нам жестковатой, отлично приспособлена и для загородных выездов. Она на удивление хорошо держит удар при преодолении глубоких выбоин, не допускает раскачки на пологих «волнах», позволяет смело штурмовать невысокие сугробы и ледяные «надолбы». При этом, что удивительно, водителю и пассажирам жаловаться на тряску не приходится. Такая универсальность и приспособленность к условиям достойны высшей похвалы!

Мы же, добравшись до места, поняли, что осмотреть все «объекты» у нас попросту не хватит времени. А потому выбрали две точки – парки «Волен» и «Сорочаны». Первый встретил нас настоящим альпийским пейзажем: здания на территории напоминают какую-нибудь швейцарскую деревушку. Осмотревшись, понимаешь, что для отменного отдыха тут есть абсолютно все – гостиница и рестораны, прокат инвентаря, школы для самых маленьких и вполне взрослых лыжников, склоны разной высоты и крутизны. Кстати, склоны здесь действительно внушительные – протяженность самой большой трассы в «Волене» достигает 960 м, перепад высот – 90 м. Конечно, по меркам альпийских или же кавказских горнолыжных курортов это не так много, но для ближнего Подмосковья и такие спуски очень хороши.

Не менее серьезные трассы и в «Сорочанах», самая длинная из них тянется более чем на километр, при этом перепад высот такой же – 90 м. Есть спуски как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, каждый может выбрать себе подходящую «горку». Разумеется, здесь тоже имеется свой пункт проката инвентаря, мастерские по его ремонту, школа и инструкторы. А вот никаких гостиниц нет – сюда, в отличие от соседних курортов, не приедешь с семьей на все выходные. Зато вид с горы поистине великолепен! Особенно если природа подкинет «подарочек» – ясную погоду. Тогда перед лыжниками открывается отменная панорама лесистой долины и холмов, укрытых толстым и сверкающим снежным одеялом.

Подводя итог, скажем: при подготовке этого репортажа мы получили истинное удовольствие. Во-первых, даже наблюдать со стороны за счастливыми людьми, занимающимися любимым спортом, приятно. Во-вторых, мы убедились, что для такого отдыха в столице и ее окрестностях есть все условия. Добавили позитива и впечатления от нового автомобиля, компактный кроссовер Hyundai Creta продемонстрировал, что отлично приспособлен к самым разным условиям и дорогам и может удовлетворить все требования молодых и энергичных россиян, живущих по старому правилу: в здоровом теле – здоровый дух.



Что? Где? Почем?

Любителям беговых лыж повезло – в общей сложности для них подготовлены 73 лыжни в 42 московских парках. Правда, большинство из них можно использовать только с собственным снаряжением, но в некоторых (например, в Филевском парке или «Кузьминках») есть и пункты проката. Цены относительно невысоки – в среднем около 200–350 рублей за час.

С горными лыжами сложнее. Несколько спусков с перепадом высот 40–50 м есть в самой столице: в Крылатском, на базе «Узкое» в Ясенево, в Ново-Переделкино. Там предоставляется весь спектр услуг – прокат (450 рублей в час за комплект), подъемники. Стоимость скипасса в среднем 30 рублей за подъем, но предусмотрены и абонементы.

На подмосковных базах (таких, как «Сорочаны», «Волен», Парк «Яхрома») возможностей больше. Там оборудованы и простые спуски, и слаломные трассы, и горки для катания на тюбингах. Цены на подъемники повыше (50 70 рублей), но предлагаются гибкие системы абонементов. Дороже и аренда снаряжения – в среднем от 500 до 700 рублей. Зато есть возможность на некоторое время «арендовать» персонального инструктора (стоимость 1500–2000 рублей за час) или вовсе записаться в лыжную школу. Причем стать учениками могут и взрослые, и дети – для самых маленьких лыжников имеются свои учителя и склоны.

В некоторых парках действуют свои гостиницы. Правда, цены могут показаться кусачими: в «Яхроме» и «Волене» в сезон за двухместный номер в будни просят не менее 5000 рублей, в выходные – не ниже 7000.