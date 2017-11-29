На самолетах мы летаем часто – когда добираемся до мест тест-драйвов автомобилей. И по земле, естественно, ездим регулярно. А вот переправлять транспортные средства через океан нам еще не приходилось

В Исландию я лечу во второй раз. Впервые был на этом острове в начале осени, тогда пересек его по периметру и вернулся обратно тем же способом – на самолете. Теперь же мне предстоит поездка вглубь «Ледяной земли» в небольшой компании коллег, откуда мы отправимся на восток в один из фьордов, где загрузим автомобили на паром и поплывем в Данию, а уже оттуда двинем по Европе – в Польшу. Словом, интересное приключение намечается. Поводом же для него стали обновленные Nissan Qashqai и X-Trail.

На первый взгляд эти «японцы» почти не изменились, но в реальности новаций вполне достаточно, чтобы уделить им некоторое время. Так, обе модели получили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», интерфейс NissanConnect, предлагающий доступ к различным услугам и службам в пути, а также антенну в виде акульего плавника на крыше. X-Trail вдобавок обзавелся новыми амортизаторами с улучшенным демпфированием неровностей и сменил поставщиков звукоизоляции, благодаря чему защита от шумов стала более эффективной. Кроме того, владельцы внедорожника жаловались, что стеклоочистители нельзя поднимать при закрытом капоте, и теперь их конструкция изменена. Проверил лично – поднимаются и опускаются без проблем!

Сюрпризы природы

В мой первый приезд Исландия словно не хотела раскрываться во всей красе: три дня, что я провел здесь, лил дождь и дул шквалистый ветер, а температура воздуха колебалась вокруг 5 градусов. И это в начале сентября! Зато сейчас конец августа, 20 градусов на термометре и практически безоблачное небо. Мы выдвигаемся из городка Кефлавик на юго-восток, в сторону вулкана Эйяфьядлайёкюдль – того самого, что в апреле 2010 года «поставил на уши» всю Европу, завалив ее пеплом так, что пришлось отменять авиарейсы.

Трасса проложена по равнинной местности, практически не имеющей растительности, вдалеке дымятся геотермальные источники, которыми отапливается весь остров. На одном из них расположился курорт «Голубая лагуна», знаменитый кремниевыми бактериями, укрепляющими иммунитет человека. Температура бело-голубой воды в рукотворных бассейнах достигает 38–40 градусов, туристы отмокают в них и мажутся целебной грязью. Но мы движемся дальше, к побережью.

Дороги в Исландии ровные, хотя идеальными их не назовешь из-за слишком изменчивого профиля. Проложены они в основном по мягкому грунту, который подмывается дождями и проседает. Обновленная подвеска Nissan X-Trail в таких условиях держится бодрячком, удерживая автомобиль от колебаний. Рулевое управление с приятным реактивным усилием своевременно реагирует на команды водителя, позволяя четко отслеживать курс. Внедорожник отлично держит прямую, не реагируя на знакопеременные неровности под колесами. Подвеска Qashqai настроена жестче, но и она не вытрясает душу, при этом его рулевое управление работает точнее, а курсовая устойчивость еще лучше, чем у X-Trail.

…А вот и знаменитый вулкан с труднопроизносимым названием. Наконец-то я смог рассмотреть его целиком. Выглядит он – как огромный зеленый холм с ледяной шапкой. Различные источники дают разные данные о его высоте – то ли 1651, то ли 1666 м. В общем, когда не извергается, то и не впечатляет, в отличие от водопада Скогафосс у его подножия. Вода падает с высоты 60 м, а водяная пыль стоит на сотни метров вокруг. Говорят, что первый живший в этих местах викинг Траси Торолфссон прятал в пещере за водопадом несметные сокровища. Прямо перед разрушением пещеры какой-то мальчик вроде бы нашел их, но успел захватить с собой лишь одно кольцо, которое теперь хранится в местном музее. Пещеру же с тех пор так и не обнаружили.

Сворачиваем вглубь острова, асфальт сменяется грунтовкой, временами переходящей в жуткую гребенку, с которой едва справляется подвеска нашего X-Trail. Его же «младшему брату» Qashqai в этих условиях приходится совсем туго, хотя и он держится. Впрочем, подобное покрытие станет серьезным испытанием для любого автомобиля. Пейзажи вокруг такие, что везде можно снимать очередную серию «Звездных войн». Вот грунтовка ведет через черные застывшие лавовые поля, потом через такую же лаву, но покрытую зеленым мхом. Тут и там с окрестных гор срываются водопады, в водяной пыли которых сверкает радуга, а реки и озера имеют совершенно разный цвет – от ярко-зеленого до коричневого. Периодически попадаются шипящие и плюющиеся гейзеры... Словом, красота нереальная. Так и проходит день – в переездах от одной красоты до другой.

Лебеди и… психи

На следующее утро выдвигаемся вдоль южного побережья на восток острова, где из местечка Сейдисфьордюр отчалим на пароме в Данию. Чем дальше на восток, тем интереснее становится дорога, потому что начинаются фьорды, почти как в Норвегии. Там, правда, природа более «цивилизованная» – с растительностью, а тут рельеф скальных пород обнажен слоями так, что и сейчас видно, как тектонические плиты поднимались в допотопные времена. А в безмятежных океанских заливах плавают сотни белых лебедей. Эх, остаться бы здесь на недельку и просто ничего не делать, наслаждаясь природой и тишиной…

Публика на дорогах Исландии встречается разношерстная. Хотя бы потому, что множество туристов ездят здесь на арендованных машинах. Один несется сломя голову, игнорируя скоростные ограничения, другой ползет и, как паровозик, собирает за собой с десяток «вагончиков» из автомобилей. Начинаешь этот «локомотив» обгонять, а он шарахается на «встречку», сопротивляясь обгону, – логика таких действий так и осталась для нас непонятной. Но это еще что, однажды встретили «спортсмена» в лосинах, бегущего навстречу посередине проезжей части и на чем свет стоит ругающего проезжающие машины. На вопрос, что ему не нравится, ответил, что… не любит, когда ему мешают бегать!

Последний рывок – горный серпантин перед фьордом Сейдисфьордюр. Самое время проверить наши автомобили на управляемость. Надо сказать, что Nissan позиционирует модель X-Trail как внедорожник, а Qashqai – как кроссовер. Но даже более тяжелый и высокий X-Trail совсем неплохо ведет себя в крутых поворотах, демонстрируя умеренную недостаточную поворачиваемость и небольшие для внедорожника крены. А уж Qashqai и вовсе сравним с легковым автомобилем, без раздумий ныряющим в виражи.

По волнам

Перевозку транспортных средств из Исландии в Данию осуществляет компания Smyril Line, принадлежащая Фарерским островам, расположенным примерно на полпути между странами. Smyril – фарерская птичка, ее можно увидеть на эмблеме компании. Огромный многоэтажный лайнер длиной 166 м и грузоподъемностью более 3 тыс. т идет примерно двое суток с остановкой как раз на Фарерских островах. Паром принимает в свое нутро 800 машин (или 130 фур) и 1482 пассажира, а также экипаж из 118 человек.

Явиться к отплытию надо как минимум за полтора часа, чтобы встать в длинную очередь из автомобилей. В конце очереди водителя и пассажиров разделяют. Пассажиры выходят и идут на корабль через эстакаду, на уровне примерно 5–6-го этажа, куда они поднимаются на лифте. От того момента, когда мы встали в очередь, до того, как оказались на пароме, прошло минут сорок. Внутри регистрируемся на ресепшене, куда приходит и водитель. Тут я вспомнил, что забыл в машине зарядку от телефона. Спускаюсь на погрузочную палубу, чтобы ее забрать, но не тут-то было… Никогда не видел, чтобы автомобили парковались так плотно: когда водитель выходит, его транспортное средство «запирает» другая машина и попасть внутрь он не сможет уже до момента выгрузки.

Мы селимся с коллегой на последнем, восьмом, этаже в двухместной каюте с окном. Это важно! Ведь на пароме имеются также 3-, 4-, 6- и даже 9-местные каюты, причем многие из них внутренние, без окон. Есть и дорогие сьюты, которым позавидуют и 5-звездочные отели. Наша же каюта без излишеств, похожа на купе в поезде, только чуть более просторное. Есть туалет, душ и телевизор. Впрочем, делать в каюте нечего, так как к услугам пассажиров паром предлагает все, что его душе угодно: от баров и ресторанов до магазинов беспошлинной торговли и игральных автоматов. Кому совсем скучно, могут сходить в кинотеатр или понежиться в ваннах с минеральной водой.

Как паром отплыл, я не заметил, хотя и причалил в датском городе Хиртсхальс он тоже незаметно. Двое суток пролетели в неге и блаженстве. Особенно была приятна небольшая, убаюкивающая качка, навевающая сон после принятия пищи. Корабль настолько велик, что даже сильный шторм не вызывает дискомфорта. Ходит этот паром круглый год, невзирая на погоду. Нас, впрочем, все время сопровождало практически безоблачное небо…

Домой!

Машину мы ждали больше часа, процесс выгрузки оказался длительнее, чем процесс погрузки. Впереди 800 км до Берлина и еще 600 – до Варшавы. Оттуда полетим в Россию самолетом, а машины поедут с сотрудниками компании Nissan без нас. В Дании приходится соблюдать скоростное ограничение 130 км/ч, зато на безлимитных автобанах Германии мы выжали из нашей «парочки», как говорится, все соки.

Наш Qashqai оснащен 2-литровым 144-сильным двигателем и вариатором, что позволяет ему разгоняться до 182 км/ч. X-Trail тоже оборудован бесступенчатой трансмиссией, но двигатель у него мощнее – 2,5 л и 171 л.с., что обеспечивает «максималку» 190 км/ч. Собственно, мы и ехали большей частью на максимальной скорости, слегка придерживая прыть X-Trail.

Даже при передвижении в таком высоком темпе Nissan X-Trail отлично держит прямую и уверенно ведет себя в пологих виражах. Но Qashqai управляется еще лучше за счет низкого центра тяжести и более жестко настроенного шасси. Зато X-Trail комфортнее по части нейтрализации неровностей. А вот по шумоизоляции автомобили примерно равны. Даже гул от шин, который вызывал нарекания у машин предыдущих годов выпуска, теперь не переходит границы комфортной зоны. Отдельно отмечу, что навигационные системы наших «японцев» успешно прокладывали путь в объезд заторов на европейских автобанах из-за ремонта дорог.

Словом, третья часть пути тоже прошла безмятежно, лишь в Польше пришлось сбросить скорость до 140 км/ч, требуемых местными правилами. Потом был самолет и 11 градусов тепла в дождливой августовской Москве. И меня вдруг потянуло назад, в Данию, в городок Хиртсхальс, откуда отходит паром, плывущий в Исландию через Фарерские острова. Главное, чтобы погода не подвела…