Великий польский остряк Станислав Ежи Лец как-то заметил: «Все на свете функционально, особенно то, что ничему не служит». Но это совершенно точно не про Nissan X-Trail последнего поколения: функциональности в нем хоть отбавляй, и вся она – исключительно полезного свойства. Чтобы проверить автомобиль в деле, мы отправились на родину юмориста

Все тот же Ежи Лец заметил: «Бог сотворил человека по своему образу и подобию, но откуда уверенность, что он работал в реалистической манере?» Оказавшись в Польше, начинаешь подозревать, что эту страну тоже сотворили не по канонам реализма: местами она выглядит как-то неправдоподобно-преувеличенно со всеми этими шляхетскими замками, старинными улочками, коваными вывесками, будто срисованными с диснеевских кадров…

Ума палата

Зато Nissan X-Trail смотрится на их фоне подчеркнутым реалистом: в нынешнем поколении внедорожника ушла в прошлое нарочитая агрессивность экстерьера, сменившаяся приятными округлостями, хотя и сочетающимися со спортивной подтянутостью. А если заглянуть в салон и изучить функционал, становится понятно, что у этого SUV еще и обширный «внутренний мир».

Прежде всего автомобиль стал заметно просторнее и вместительнее: сидеть сзади можно хоть закинув ногу на ногу, к тому же на втором ряду регулируется наклон спинок, а диван легко сдвигать вперед-назад в зависимости от того, где требуется больше места – в салоне для людей или в багажнике. Сам же багажник организован очень грамотно: отсек можно поделить на части, для этого снимается сегмент пола, который превращается в импровизированную полку, устанавливаемую в боковых выступах. А если сложить спинки заднего дивана, образуется просто огромная ровная площадка – хоть ночуй здесь, если вдруг окажешься вдали от цивилизации. В подполье же у внедорожника, продающегося на российском рынке, находится полноценное запасное колесо.

Кроме того, «японец» еще больше «поумнел»: в активе у него теперь весьма солидный перечень электронных ассистентов, включая функцию Active Ride Control, гасящую резонансную раскачку кузова, и систему Active Engine Brake, регулирующую передаточное отношение вариатора при торможении двигателем, что тоже служит усилению стабильности при движении.

Это качество понадобится не только на бездорожье (для которого у Nissan X-Trail припасен интеллектуальный полный привод, моментально перераспределяющий тягу между колесами), но и в городе. Особенно в таком, как Гданьск, где сохранилось немало узких улочек и запутанных переулков. Тут, кстати, проявилось такое качество автомобиля, как маневренность. Благодаря высокой – командирской – посадке водителя, хорошей обзорности и отличному чувству габаритов управляться с достаточно крупным внедорожником оказалось вполне удобно. А вот испытать автомобиль на брусчатке здесь не получилось: Старый город в Гданьске пешеходный, поэтому, чтобы сполна насладиться рядами разноцветных «пряничных» домиков, сохранившихся с тех пор, когда Гданьск назывался Данцигом и был не польским, а немецким вольным городом, пришлось припарковать машину за пределами городских стен.

В Гданьске туристов поражает аккуратная сохранность старинных зданий. Хочется пропеть оду бережливости поляков, хотя на самом деле это должна быть ода дотошности польских реставраторов. В годы Второй мировой Гданьск был основательно разрушен, и все, что мы видим сейчас, – это по большей части результат кропотливой реставрации по довоенным чертежам и фотографиям. Что ж, достойный пример для подражания. Почти как Nissan X-Trail – для других производителей автомобилей для путешествий.

Для них он подготовлен прекрасно, особенно наш экземпляр в комплектации LE Top, оснащенный под самую завязку. Здесь есть и кожаная отделка кресел, и панорамная крыша, и полностью светодиодные фары, и камеры кругового обзора, а также многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с навигатором. Кроме того, автомобиль следит за усталостью водителя, умеет автоматически переключаться с дальнего света на ближний и контролирует рядность движения. А в плохую погоду приятной неожиданностью стало то, что камера заднего вида оснащена омывателем.

В поисках красот

Кстати, испытать поведение автомобиля на брусчатке нам довелось в другом старинном польском городке – Торуне, на пути к Варшаве. X-Trail словно разглаживает мощеный булыжник: в салоне неровности почти не ощущаются. Это особенно удивительно, так как подвеска плотная и, казалось бы, должна потряхивать на кочках. Здесь, на малой родине самого известного поляка всех времен Николая Коперника, почти вся готика – настоящая. За что Торунь и удостоился места в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а заодно и почетного титула «пряничной» столицы Польши. Это все, впрочем, не значит, что в Торуне нет места современной архитектуре. Плутая по улочкам городка, можно наткнуться, например, на нечто, больше всего напоминающее грандиозный комод: причудливое здание с ящиками на деревянном фасаде – местный театр Baj Pomorski.

В Варшаве же мы с X-Trail смогли примериться к московским реалиям: все-таки столица, а значит, от пробок тоже никуда не деться. В них отлично показал себя бесступенчатый вариатор, плавно реагирующий на нажатие педали «газа». Впрочем, на самой красивой столичной улице Краковское Предместье, ведущей из самого сердца Старого города – Дворцовой площади – к летней королевской резиденции в Лазенках, на удивление свободно. Но нет, автомобильное движение здесь не запрещено, есть даже места для парковки. Они понадобятся, как только вы доедете до самих Лазенок, считающихся главным и самым красивым варшавским парком. Для любителей активного образа жизни парк не подходит, но для ценителей спокойствия – самое то. Здесь нельзя ни заниматься спортом, ни лежать на газонах, ни даже шуметь, а вот гулять по тенистым аллеям, любуясь павлинами и внимая шопеновским пассажам, – сколько угодно. Похоже, строгие порядки сохранились здесь еще с королевских времен.

Самый мощный в модельной гамме X-Trail 171-сильный 2,5-литровый двигатель впечатляет тяговыми возможностями и тихой работой даже на максимальных оборотах. Благодаря бесступенчатому вариатору разгон идеально плавный, словно у троллейбуса. Вот только троллейбус никогда не сможет набирать скорость так быстро, как этот японский SUV. Педаль акселератора настроена великолепно: никаких задержек при ее нажатии не наблюдается, как и рывков. Безоговорочно понравились и тормоза, обеспечивающие точное и надежное замедление.

Королевская дорога в конце концов приводит нас в Краков – город, который почти полтысячеления, с 1038 по 1596 год, был польской столицей, а потом, когда столичные функции перешли к Варшаве, оставался местом коронации польских королей: эдакий Реймс, но с восточноевропейским акцентом. Краков удивляет туристов не только изобилием старинных костелов, но и тем, что, например, прямо посреди города можно запросто заблудиться в чаще – Вольском лесу, который действительно самый настоящий лес.

Оценить его масштаб, а заодно определиться, в каком направлении двигаться, можно, забравшись на один из городских холмов, например на курган Костюшко, откуда в ясную погоду видны не только башни замка в Тынце и весь старый Краков, но даже вершины Татр. Заодно это отличный тест для X-Trail: уклон у дороги, ведущей на вершину сопки, весьма приличный. Но мотор впечатляет тяговыми возможностями и тихой работой даже на максимальных оборотах. Прибавим к этому высокое панорамное остекление (доступное, правда, только в качестве опции) – и получим автомобиль, который просто создан для того, чтобы наслаждаться дорогой и любоваться видами.

Надо сказать, мы несколько поторопились, провозгласив открывающийся с вершины краковской сопки пейзаж лучшим видом во всей Польше. То, что нас действительно поразило, было еще впереди – в расположившемся на берегу Балтики городке Крыница-Морска. Это самый маленький город во всей Польше (в нем всего полторы тысячи жителей) и, вероятно, самый молодой – собственно, городом он стал только в 1991 году. Крыница – это яхты и серферы, старинные приморские виллы, живописный маяк и дюна Верблюжий Горб, с которой и открывается тот самый вид. Омываемая седой Балтикой песчаная коса, Вислинский залив и Эльблонгская возвышенность, крыши старинного городка Формброк, шпиль костела Стегны… И все это – покуда хватает глаз.

А над дорогой парят чайки. Здесь, в соседнем Микошево, у них целый заповедник, который так и называется – «Отмель чаек». Причем птицы летают словно молча: в салоне Nissan X-Trail их голосов не слышно. Да, в дальней дороге качественную шумоизоляцию начинаешь очень ценить. А особенно – под конец путешествия, когда голова уже переполнена впечатлениями. Что ж, этот автомобиль для них отлично подходит – мы в этом убедились.