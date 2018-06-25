Новейший чешский кроссовер вступает в рыночное сражение с известным японским авторитетом

Nissan X-Trail является опытным бойцом на рынке кроссоверов – сейчас производится уже третье поколение модели. Его спокойный и сытый внешний вид говорит об уверенности в себе, а также о том, что он прочно застолбил рыночную нишу и делиться ею ни с кем не собирается. Впрочем, и чешский новичок совсем не промах – его резко очерченные, граненые формы свидетельствуют о том, что плевать он хотел на каких-то там авторитетов.

В России Nissan X-Trail предлагается с тремя силовыми агрегатами: 2- и 2,5-литровыми атмосферными бензиновыми мощностью 144 и 171 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем, развивающим 130 л.с. Начальный бензиновый мотор (144 л.с.) предлагается с передним и полным приводом и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с бесступенчатым вариатором. Более мощная 171-сильная бензиновая модификация оснащается исключительно полным приводом и вариатором, а турбодизельная версия выпускается тоже с четырьмя ведущими, но с 6-ступенчатой «механикой». Диапазон цен на начальные комплектации – от 1 484 000 до 1 832 000 рублей.

Skoda Kodiaq у нас также оснащается тремя моторами, однако один из них имеет две степени форсировки. Речь об 1,4-литровом турбомоторе, выдающем 125 или 150 л.с. В 125-сильной версии кроссовер имеет только передний привод и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Вариант мощностью 150 л.с. предлагается с передним и полным приводом, причем в моноприводной компоновке комплектуется 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями, а в полноприводной – помимо «робота» может оснащаться и 6-ступенчатой «механикой». Затем следует модификация с 2-литровым 180-сильным турбомотором, она бывает только полноприводной с 7-ступенчатым «роботом». Наконец, версия с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. выпускается с полным приводом и 7-ступенчатым «роботом».

Цены на чешский кроссовер начинаются от 1 399 000 рублей. Самая дорогая «база» оценивается в 1 848 000 рублей – столько просят за 180-сильную модификацию в начальной комплектации, и именно она участвует в нашем тесте. Конкурент от Nissan – 171-сильная версия, за которую просят минимум 1 832 000 рублей.

Особенности восприятия

Интерьеры соперников отличаются как небо и земля. Если салон Kodiaq рисовал любитель квадратов и прямых углов, то дизайнер X-Trail явно тяготел к кругам и овалам. В салоне Nissan взгляд отдыхает на плавных линиях и широких поверхностях, водитель успокаивается и не хочет никуда спешить. Skoda, напротив, настраивает на рабочий лад – здесь все строго и очень добротно. Впрочем, японский конкурент по качеству отделки и сборки салона ничуть не уступает. У обоих кроссоверов передняя панель и подоконники передних дверей отделаны дорогим мягким пластиком. В остальных местах материалы большей частью жесткие, но это незаметно.

Поскольку бренд Skoda принадлежит концерну Volkswagen, геометрия посадки водителя Kodiaq чисто немецкая, как и эргономика. А значит, за рулем здесь со всеми удобствами устроятся люди самого разного роста и комплекции, причем ни к основным, ни к второстепенным органам управления совсем не придется привыкать – возникает ощущение, что ездил на таком автомобиле всю жизнь. Не последнюю роль в этом играет центральный сенсорный экран с великолепной графикой и интуитивно понятным интерфейсом со «смартфонным» алгоритмом пользования.

Маленький экран японского кроссовера по разрешению и графике «чеху» уступает, да и алгоритм пользования не такой удобный, а картинка с камеры заднего вида по современным меркам просто крошечная. Удивляет и отсутствие «автоматического» режима стеклоподъемников у всех окон, кроме водительского. Ночью многие клавиши не подсвечиваются, чего Skoda себе не позволяет. Зато геометрия посадки у «японца» не менее удобная, да и сиденье, на первый взгляд излишне плоское, в реальности отлично распределяет нагрузки, позволяя без устали проехать сотни километров. Тем не менее кресло Kodiaq нам все равно нравится больше, хотя разница совсем невелика. Передний пассажир в Skoda тоже устроится удобнее, поскольку его сиденье, в отличие от Nissan, имеет регулировку по высоте.

Пассажиру японского кроссовера лучше пересесть на второй ряд, потому что места для ног там очень много – сантиметров на десять больше, чем у чешского соперника. Диван обладает отличным профилем, его спинки регулируются по углу наклона. Для удобства седоков имеется широкий откидной центральный подлокотник с подстаканниками и дефлекторы системы вентиляции. Но все это есть и у Skoda, как и регулируемые спинки не менее удобного дивана.

Плюс ко всему у «чеха» на втором ряду не просто вентиляционные дефлекторы, а полноценная климатическая система для задних седоков. И еще откидные столики в спинках передних сидений и шторки на окнах – такое сопернику недоступно даже за доплату. Да и с различными розетками и USB-входами у X-Trail туговато, в то время как в Kodiaq с этим полный порядок. К тому же чешский кроссовер можно приобрести с третьим рядом сидений. Правда, уместиться там могут только дети и для этого придется подвинуть второй ряд вперед, уменьшив и без того не рекордное пространство для ног пассажиров.

У японского кроссовера задний диван тоже ездит вперед-назад, чтобы ценой простора седоков увеличить объем багажного отсека. Но здесь места и без того достаточно. Пол, кстати, в багажнике у Nissan двойной. Поднимаешь верхний «слой», а под ним емкость для мелких вещей, куда можно положить, к примеру, щетку, чтобы не болталась по отсеку. Под вторым полом расположено полноценное запасное колесо.

У Skoda в подполье только узенькая «докатка». Зато чешский кроссовер может похвастать еще большим объемом багажника, фонариком и… двумя пледами – вдруг вечером на пикнике зябко станет. А при складывании второго и третьего рядов получается ровный пол, в то время как у «японца» образуется ступенька. Двери багажников у обоих конкурентов имеют электропривод.

На вкус и цвет…

Чешский кроссовер, оснащенный роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, трогается с места резковато, а в пробках его трансмиссия позволяет себе незначительные рывки. Но стоит немного набрать ход, дела налаживаются, и 180-сильный наддувный мотор, практически лишенный турбопаузы, превращает автомобиль в пушинку. Kodiaq мгновенно реагирует на подачу топлива и резво набирает ход, а коробка передач переключается в нужный момент, даже не требуя перехода в «спортивный» режим. Впрочем, можно попробовать и «динамичные» настройки – тогда Skoda поедет еще веселее. Вторят бодрому разгону и тормоза, обеспечивающие эффективное и точное замедление.

Японский конкурент благодаря вариатору начинает движение плавно и в пробках ведет себя отлично. Правда, реакции на нажатие педали акселератора у него несколько «резиновые», что типично для бесступенчатых трансмиссий, а при интенсивном разгоне двигатель начинает «голосить», зависнув в районе 4000 об/мин. Можно включить псевдоручной режим, но тогда каждая виртуальная передача будет выкручиваться «в звон», что в повседневной езде вряд ли применимо. Словом, разгоном удобнее управлять в Skoda, да и тормозит чешский кроссовер эффективнее за счет лучшей информативности педали.

Рулевое управление Nissan, совершающее ровно три оборота от упора до упора, на низких скоростях обладает нешуточным реактивным усилием, отчего автомобиль воспринимается собранным и мускулистым. Отклик на поворот баранки спокойный. В противовес «японцу» у чешского кроссовера на невысокой скорости руль очень легкий, более острый (2,6 оборота от упора до упора) и точный. Отвечает на управляющие действия Skoda тоже быстрее. В результате Kodiaq в транспортном потоке ощущается более живым и маневренным, чем соперник. Впрочем, и X-Trail не кажется увальнем, просто он все делает основательнее.

По автомагистрали оба кроссовера движутся стабильно, почти не реагируя на колейность. Но все же здесь нам больше нравится чешский автомобиль, потому что на высокой скорости его руль наливается информативной тяжестью и обладает четким нулевым положением, облегчающим движение по трассе. Баранка Nissan с ростом темпа практически не меняет реактивного действия, и «ноль» у нее не такой четкий.

На извилистой трассе тоже выигрывает Skoda за счет очень точного рулевого управления, более низкого, чем у соперника, центра тяжести и практически легковых настроек подвески. Кроссовер бросается в виражи без промедления и позволяет ехать очень быстро, причем не только на грани сцепления шин, но и (благодаря великолепному балансу шасси) за этой самой гранью. На его фоне «японец» кажется более тяжелым и менее поворотливым, хотя в целом и он управляется отлично, просто Kodiaq оказался слишком хорош.

По плавности хода на асфальте наши соперники проповедуют разную философию. Nissan жестковат, чувствует мелкие неровности, зато не пасует на «крупняке», покоряя умением без видимых последствий преодолевать выбоины и трещины. Skoda же, наоборот, «мелочь» почти не замечает, отчего поначалу даже кажется комфортнее. Однако крупных неровностей Kodiaq не любит, пропуская на кузов сильные удары. Так что по относительно ровной дороге приятнее ехать на чешском автомобиле, а по разбитому асфальту – на японском. Что же касается звукоизоляции, то чуть лучше ведет себя Skoda: у «чеха» меньше слышен гул от шин, не так шумит ветер на высокой скорости и тише работает двигатель. Но и Nissan громким не назовешь, просто разница заметна опять-таки на фоне чешского соперника.

Благодаря энергоемкой подвеске «японец» отыгрывается там, где заканчивается асфальт. Грунтовая трасса для него – родная стихия. В этих условиях X-Trail позволяет ехать чуть ли не вдвое быстрее, чем Kodiaq. Еще один плюс Nissan – более высокий клиренс, что помогает ему передвигаться и по бездорожью. Правда, делать это надо аккуратно, поскольку вариатор таких экспериментов не любит. То же самое можно сказать и про роботизированную трансмиссию DSG чешского кроссовера, которой противопоказано долго буксовать. Добавим сюда легковые ходы подвески и не особенно большой дорожный просвет, и станет понятно, что в «дебри» на Kodiaq можно забираться лишь в случае крайней необходимости.

Итак, у наших соперников совершенно разная специализация. Если Skoda Kodiaq настроен прежде всего на асфальт, то Nissan X-Trail наделен более разносторонними способностями. Соответственно, и целевая аудитория у них разная. Тот, кто выберет «японца», вряд ли посмотрит в сторону чешского кроссовера, и наоборот. Мы же, следуя законам жанра, с незначительным преимуществом отдаем победу Skoda – за современное оснащение и очаровательные мелочи из арсенала Simply Clever. Пледы из багажника, может быть, никогда и не пригодятся, но чувствовать такую заботу приятно!

Редакция благодарит администрацию ТЦ «Авиапарк» за помощь в организации съемок

Технические характеристики Nissan X-Trail 2.5 CVT Габариты, мм 4640х1820х1710 Колесная база, мм 2705 Диаметр разворота, м 11,2 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 497 Снаряженная масса, кг 1659 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, куб. см 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 171/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 233/4000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 225/65 R17 Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 60

Технические характеристики Skoda Kodiaq 2.0 TSI Габариты, мм 4697х1882х1655 Колесная база, мм 2791 Диаметр разворота, м 12,2 Дорожный просвет, мм 187 Объем багажника, л 635 Снаряженная масса, кг 1695 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/3900–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1400–3940 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 215/65 R17 Макс. скорость, км/ч 207 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,0 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 60