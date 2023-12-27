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27 дек 2023

На китайский рынок выходит электрическая модификация BAIC U5 Plus. Ждем новинку в России

На китайский рынок выходит электрическая модификация BAIC U5 Plus. Ждем новинку в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BAIC представила седан Beijing EU5 PLUS, который является электрической модификацией хорошо известной в России модели BAIC U5 Plus. Автомобиль оценили в 158 900 юаней (примерно 2 033 00 рублей)

Дизайн новинки соответствует бензиновой версии, единственное -  у нее нет решетки радиатора, а вместо бумеранга-образных светодиодных блоков теперь горизонтальные. Уже в базе автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски. Интерьер также немного доработан. На передней панели все также устанавливается единый цифровой блок мультимедийной системы и “приборки” диагоналями 12,3 дюйма каждый. Воздуходувы и кнопочная панель климат-контроля получили хромированные вставки. Также изменился дизайн рулевого колеса и компоновка элементов на центральном тоннеле.

EU5 PLUS оснащен одним электромотором мощностью 163 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 60,7 кВт*ч. Максимальный запас хода - 501 км (NEDC). Отмечается, что за 30 минут можно зарядить автомобиль с 30 до 80%.  

При написании новости использовалась информация:
autohome

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