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18 сен 2017

Caterham поставил рекорд по скорости продаж спецсерии

Caterham поставил рекорд по скорости продаж спецсерии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Caterham один из немногих производителей автомобилей, имеющих в своей гамме исключительно спорткары. Мало того, все они созданы на базе и по мотивам классического Lotus Seven. Тем не менее, за машинами Caterham выстраиваются очереди, а на некоторые модели возникает настоящий ажиотаж.

Так, представив на фестивале Goodwood Revival специальную серию Seven Supersprint, выполненную в духе 60-х годов прошлого столетия, на следующий день компания начала прием заказов на нее. Всего в данной версии будет выпущено 60 автомобилей: 30 для внутреннего рынка Великобритании и 30 — для остальных стран Европы. И все они оказались распроданы за семь часов.

«После невероятного успеха прошлогодней серии Sprint, мы надеялись на повторение истории, когда тираж будет продан за неделю, — говорит коммерческий директор компании Дэвид Ридли. — Но продав новую серию за семь часов мы поставили новый собственный рекорд».

Облик Caterham Sever SuperSprint практически полностью повторяет Lotus Seven, созданный Колином Чэпменом более 50 лет назад. Машина оснащена 3-цилиндровым двигателем объемом 600 куб. см. мощностью 96 л.с. До «сотни» спорткар разгоняется за 6,9 секунды, его максимальная скорость составляет 161 км/ч.

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Caterham

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