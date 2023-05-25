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25 май 2023

Представлен электрический Caterham

Представлен электрический Caterham
Автор фото: фирма-производитель

C каким автомобилем у вас ассоциируется слово «Семерка»? Многие наши соотечественники назовут продукцию АвтоВАЗа, то есть модель 2107. Впрочем, если задать тот же вопрос, например, британцам, то ответ будет совершенно другой – Caterham 7

Фактически, это одна из икон автомобильного мира – легкий и быстрый родстер, на счету которого находится не один десяток гоночных побед.  К слову, буквально на днях фирма Caterham построила электромобиль на базе культового спорткара Seven.

Как говорят инсайдеры, электрокар ничем не отличается от обычной машины с ДВС. Даже вес  после установки электромотора и батарей изменился лишь на 70 килограмм, что не так уж и много. К слову, двигатель развивает 240 лошадиных сил. На набор 60 миль/ч (97 км/ч) требуется около четырёх секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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