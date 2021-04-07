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7 апр 2021

Caterham ушел к японцам

Caterham ушел к японцам
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель культовых спорткаров, созданных на базе Lotus Seven, уже давно таковым не является. До последнего момента компанией владели  лица из Малайзии, а теперь ее снова перепродали -  в Японию

Прежде чем говорить о новых владельцах вспомним, что марку активно пытались сделать массовой. Малазийские владельцы, хотели расширить модельный  ряд, который состоит из одних только спорткаров,  неким компактным кроссовером. Однако,  этим планам не суждено было сбыться. Причиной тому послужил неудачный проект дебюта компании в гонках Формулы-1. На создание команды, болида, и прочие организационные процедуры были направлены серьезные инвестиции, которые попросту сгорели.

Интересно, что новый владелец -  компания VT Holdings, до последнего момента являлась официальным дилером данной марки в Японии. Глава компании Тазухо Такахаши — бывший автогонщик, уже заявил, что сохранит гоночное наследие марки и приложит все силы к его развитию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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