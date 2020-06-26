Компания Caterham определила свое будущее

Глава Caterham Cars Грэм Макдональд рассказал, каким он видит будущее компании, которая сегодня считается одной из самых консервативных в мире

Caterham в последние годы вместо прогресса ударился в ностальгию, воспевание наследия Lotus Seven и традиционных драйверских ценностей. Дошло до того, что минувшей весной компания представила как бы новую модель Super Seven 1600, главная особенность которой состоит в том, что к донорскому мотору Ford прикрутили «головы» карбюраторов Weber, чтобы создать характерный ностальгический звук на впуске. Ретромания на лицо. Правда, спрос на такую экзотику сейчас хороший, но будущее ее туманно. Дело в том, что в 2035 году, Великобритания запретит продажу машин с ДВС (в том числе гибридов), а, стало быть, придётся либо как-то адаптироваться, либо работать исключительно на экспорт.

Впрочем, Грэм Макдональд в интервью журналу Auto Express рассказал, что, по его мнению, электрическая тяга пока что обходится слишком дорого и не подходит для использования в Caterham. Особенно сильно главу компании беспокоит значительный рост массы автомобиля при переходе от ДВС к электричеству. Макдональд упирает на то, что истинный Caterham должен быть непременно лёгким (Super Seven 1600, к слову, весит 522 кг). У самой компании Caterham нет ресурсов для научно-исследовательских работ по совершенствованию батарей и электромоторов, а потому она будет ждать прогресса извне, и когда, скажем, Ford или Nissan, наладят массовый выпуск недорогих и лёгких электрических силовых установок, Caterham придёт к ним и будет договариваться о поставках.