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27 сен 2021

В Caterham показали свой самый дешевый спорткар

В Caterham показали свой самый дешевый спорткар

Перед нами модификация уже знакомой многим модели Caterham 7. В новой спецификации автомобиль получился не только самым дешевым, но и самым легким

Как вы думаете? Какая цифра подразумевается под понятием «самый легкий» - Одна тонна? Восемьсот килограммов?  Пятьсот?  Все три варианта не являются верными – новый  Caterham  Seven 170 весит всего лишь 440 килограммов!  Такие показатели достигаются при помощи использования большого количества алюминия.

Что касается динамики, то спорткар способен разогнаться до сотни за семь секунд? На первый взгляд, это не самый достойный показатель, но дело в том, что автомобиль приводится в движение 660-кубовым 80-сильным турбомотором. Максимальная скорость составляет 170 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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