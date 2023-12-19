На рынок выходит гибридная версия Changan CS55 Plus

Китайская компания Changan начала продажи нового гибридного кроссовера Qiyuan Q05, созданного на базе хорошо известного в России Changan CS55 Plus

Автомобиль будет производиться не под материнским брендом, а дочерней маркой Qiyuan, линейка которой к 2025 году будет насчитывать пять электрифицированных моделей. В плане дизайна Qiyuan Q05 практически ничем не отличается от своего бензинового собрата. Исчезла привычная решетка радиатора и немного изменился передний бампер. Салон также не претерпел никаких изменений. Компания только добавила несколько вариантов цветового оформления интерьера.

Qiyuan Q05 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. и 143 Нм крутящего момента и один электромотор, но его мощность зависит от комплектации. В стандартной версии суммарная мощность системы - 190 л.с. и 330 Нм, а в самой дорогой - 215 л.с. и 330 Нм. Емкость аккумуляторов - 12,5 кВт*ч и 15,4 кВт*ч соответственно. Стандартная версия в гибридном режиме может проехать до 1150 км, а более дорогая - 1215 км.