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19 дек 2023

На рынок выходит гибридная версия Changan CS55 Plus

На рынок выходит гибридная версия Changan CS55 Plus

Китайская компания Changan начала продажи нового гибридного кроссовера Qiyuan Q05, созданного на базе хорошо известного в России Changan CS55 Plus

Автомобиль будет производиться не под материнским брендом, а дочерней маркой Qiyuan, линейка которой к 2025 году будет насчитывать пять электрифицированных моделей. В плане дизайна Qiyuan Q05 практически ничем не отличается от своего бензинового собрата. Исчезла привычная решетка радиатора и немного изменился передний бампер. Салон также не претерпел никаких изменений. Компания только добавила несколько вариантов цветового оформления интерьера.

Qiyuan Q05 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. и 143 Нм крутящего момента и один электромотор, но его мощность зависит от комплектации. В стандартной версии суммарная мощность системы - 190 л.с. и 330 Нм, а в самой дорогой - 215 л.с. и 330 Нм. Емкость аккумуляторов - 12,5 кВт*ч и 15,4 кВт*ч соответственно. Стандартная версия в гибридном режиме может проехать до 1150 км, а более дорогая - 1215 км. 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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