На российском рынке появится полноприводный Changan Uni-S

Полноприводная модификация кроссовера уже получила одобрение типа транспортного средства и готовится к выходу на рынок

Судя по сертификационным данным, к нам привезут актуальную версию Uni-S, которая на родине продается под названием CS55 Plus. Данная модель отличается крупной безрамочной решеткой радиатора, L-образными светодиодными фарами и иным задним стоп-сигналом. Габариты кроссовера составляют: 4550 мм в длину, 1868 мм в ширину и 1680 мм в высоту. Колесная база – 2650 мм.

Приводится в движение кроссовер будет 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Задняя подвеска во всех версиях многорычажная, а привод может быть передним или полным.