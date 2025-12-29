Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2025

На российском рынке появится полноприводный Changan Uni-S

Автор фото: фирма-производитель

Полноприводная модификация кроссовера уже получила одобрение типа транспортного средства и готовится к выходу на рынок

Судя по сертификационным данным, к нам привезут актуальную версию Uni-S, которая на родине продается под названием CS55 Plus. Данная модель отличается крупной безрамочной решеткой радиатора, L-образными светодиодными фарами и иным задним стоп-сигналом. Габариты кроссовера составляют: 4550 мм в длину, 1868 мм в ширину и 1680 мм в высоту. Колесная база – 2650 мм.

Приводится в движение кроссовер будет 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Задняя подвеска во всех версиях многорычажная, а привод может быть передним или полным.

