Changan представил свой футуристичный фастбек

Компания Changan в рамках автосалона в Чэнду рассекретила новый концепт-кар с обозначением CD701. Инсайдеры говорят, что серийное воплощение автомобиль может получить в течение ближайших пяти лет

Впрочем, на сегодняшний день автомобиль выглядит буквально «машиной из будущего». Во внешнем облике странным образом переплетаются угловатые грани кузова и плавная форма крыши, а если еще закрыть колеса глухими панелями, то получится аэрокар из какого-нибудь киберпанк-фильма. Стоит сказать, что CD710 лишён характерных для современного китайского автопрома острых граней и узкой оптики. С некоторой долей вероятности можно утверждать, что в концепте прослеживается будущий стиль серийных моделей марки.

Технические характеристики концепта не уточняются, зато нам показали и интерьер модели – он выполнен в лаконичном ключе. Разумеется, везде главенствует хайтек – экраны и масса сенсорных контроллеров.