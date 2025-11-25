Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2025

Changan готовит обновленный Uni-S для России

Changan готовит обновленный Uni-S для России
Автор фото: фирма-производитель

Changan планирует вывести на российский рынок обновленный кроссовер Uni-S (CS55 Plus). Автомобиль уже прошел ключевые этапы сертификации, необходимых для получения ОТТС. Дебют намечен на вторую половину 2026 года

Внешне новинку можно будет узнать по новой светодиодной оптике, соединяющейся по всей ширине кузова, крупной безрамочной решетке радиатора и другим трубам выхлопной системы. Габариты модели составляют: 4550 х 1868 х 1675 мм, при колесной базе 2656 мм. В салоне установлен единый блок из двух экранов с диагональю 10.25 и 14.6 дюйма, а рычаг коробки передач перенесен на рулевую колонку. На центральном тоннеле также появились две беспроводные зарядки.

Согласно опубликованной информации, изменений в силовой установке не произошло. Кроссовер оснащается 1.5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. В паре с какой коробкой работает двигатель не уточняется, но вероятно, речь идет о 7-ступенчатом «роботе». Однако главным изменением станет появление полного привода

