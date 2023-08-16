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16 авг 2023

Опубликованы характеристики Changan Qiyuan Q05

Опубликованы характеристики Changan Qiyuan Q05
Автор фото: фирма-производитель

На сайте Министерства промышленности Китая появилась информация о новом гибридном кроссовере Changan Qiyuan Q05. Автомобиль готов серийному производству

Напомним, что дебют Qiyuan Q05 (читается как Цы Юань) состоялся на Шанхайском автомобильном салоне весной этого года. Данная модель создана на базе кроссовера Changan CS55 Plus. Ключевая разница в дизайне - это отсутствие привычной решетки радиатора. На ее месте в гибриде расположилась узкая щель воздухозаборников. Габариты новинки составляют: 4539х1865х1680 мм., а колесная база - 2656 мм.

Qiyuan Q05 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 л. и электродвигатель на передней оси. Мощность ДВС - 110 л.с., а электродвигателя - 215 л.с.  Вероятно, мотор будет работать с 7-ступенчатым «роботом». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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