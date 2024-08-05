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5 авг 2024

Рыночный дебют бензинового Changan Uni-Z состоится в этом месяце

Рыночный дебют бензинового Changan Uni-Z состоится в этом месяце
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan готовит к дебюту версию кроссовера Uni-Z с традиционным ДВС. Автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 187 л.с.

Changan Uni-Z пока представлен только с гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровой “атмосферник” мощностью 98 л.с. и один электромотор на 215 л.с. Теперь кроссовер будет оснащаться и единственным турбомотором того же объема мощностью 187 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составит 7-ступенчатая роботизированная коробка передач (у гибрида - вариатор). Привод исключительно передний.

В плане дизайна и оснащения никаких отличий не будет. Узнать бензиновую версию можно только по раздвоенным патрубкам выхлопной системы на заднем бампере. Точные габариты модели: 4730/1890/1680 мм., при колесной базе в 2795 мм. Внутри установлены два экрана: 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Оснащение будет включать аудиосистему от Sony c 8 динамиками, bluetooth-ключ, работающий от мобильного приложения, вентиляцию и подогрев передних сидений, поддержку сети 4G, голосовое управление и многое другое.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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