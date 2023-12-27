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27 дек 2023

Changan начал продажи гибридного Uni-K в России

Changan начал продажи гибридного Uni-K в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan вывела на российский рынок гибридную модификацию кроссовера Uni-K iDD. Стоимость автомобиля начинается от 5 219 900 рублей

Гибрид оснащается 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 166 л.с. и 255 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает электромотор на 150 л.с. Суммарный крутящий момент - 585 Нм. Максимальная скорость - 200 км/ч. В Китае гибридный кроссовер набирает первую “сотню” за 8,1 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 30.7 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 135 км, а в гибридном режиме - 1000 км. Заявленный средний расход топлива - 0,8 л. на 100 км. Объем топливного бака - 53 л. В паре с мотором работает 6-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.

В плане дизайна отличий от бензиновой версии фактически нет. Автомобиль все также отличается безрамочной решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и небольшим спойлером над дверцей багажника. На передней панеле в салоне устанавливается 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и цифровая “приборка”, разделенная на три экрана. Единственная особенность гибридной версии - клетчатая текстура обивки на сиденьях и дверных картах.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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