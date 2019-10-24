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24 окт 2019

Nissan хочет закрыть бренд Datsun

Nissan хочет закрыть бренд Datsun
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan рассматривает возможность сокращения своего присутствия на незначительных рынках, что предусматривает закрытие бренда Datsun

Как выяснило информационное агентство Reuters, концерн хочет "убить" невостребованные модели, которые плохо продаются – например, возможно прекращение выпуска пикапа Titan либо его версии. Однако наибольший удар примет на себя именно Datsun, который представлен в развивающихся странах – Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, а также в России, Белоруссии и Казахстане.

По информации источника агентства, производственные мощности могут быть сокращены на любом из рынков, кроме китайского. Другой собеседник издания сообщил, что у Nissan нет планов относительно полного закрытия завода и ухода с рынка в той или иной стране. В свою очередь, в Nissan пока никак не прокомментировали судьбу Datsun. Ожидается, что автопроизводитель объявит о своих дальнейших действиях до конца этого месяца.

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