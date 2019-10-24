Nissan хочет закрыть бренд Datsun

Компания Nissan рассматривает возможность сокращения своего присутствия на незначительных рынках, что предусматривает закрытие бренда Datsun

Как выяснило информационное агентство Reuters, концерн хочет "убить" невостребованные модели, которые плохо продаются – например, возможно прекращение выпуска пикапа Titan либо его версии. Однако наибольший удар примет на себя именно Datsun, который представлен в развивающихся странах – Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, а также в России, Белоруссии и Казахстане.

По информации источника агентства, производственные мощности могут быть сокращены на любом из рынков, кроме китайского. Другой собеседник издания сообщил, что у Nissan нет планов относительно полного закрытия завода и ухода с рынка в той или иной стране. В свою очередь, в Nissan пока никак не прокомментировали судьбу Datsun. Ожидается, что автопроизводитель объявит о своих дальнейших действиях до конца этого месяца.