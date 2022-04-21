Datsun канет в лету?

В индийском Ченнаи сняли с производства субкомпактный хэтчбек Datsun redi-GO. Это была последняя модель, возрожденного в 2013 году, японского бренда

Официально, ни Datsun, ни Nissan (материнская компания) не сообщают о закрытии, но индийские и европейские СМИ уже несколько недель говорят о том, что бренду осталось не так уж и много времени - низкие продажи не удовлетворяют Nissan и японцы планируют полностью уничтожить Datsun.

Напомним, что девять лет назад Карлос Гон возродил бренд Datsun, под ним планировалось производить простые и дешевые автомобили для развивающихся рынков, включая Россию. К сожалению, амбициозные планы не спешили осуществляться – продажи не соответствовали прогнозируемым результатам. Пока Карлос Гон возглавлял японскую корпорацию, о судьбе Datsun в негативном свете не говорили. Однако после его ареста в 2018 году защищать неудачный проект на высшем уровне стало некому. В течение 2020 го большую часть производства свернули.