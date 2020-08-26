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26 авг 2020

В России отзывают очень много Datsun

В России отзывают очень много Datsun

Nissan объявил в России масштабный отзыв автомобилей Datsun. Он касается 93 373 единиц моделей on-DO/mi-DO, изготовленных с 10 июня 2014-го по 3 апреля 2018 года

Причина отзыва — дефект пиропатрона газогенератора подушки безопасности. Содержащийся в нем нитрат аммония портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. При некоторых условиях это приведет к неправильному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира — в этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус ее способен разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что металлические осколки причинят водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы.

В рамках отзыва при необходимости заменят рулевое колесо, подушки безопасности водителя и пассажира. Список VIN-номеров попавших под сервисную кампанию экземпляров доступен на сайте Росстандарта.  Производитель подушек безопасности не раскрывается, но описанные симптомы намекают на японскую Takata.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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