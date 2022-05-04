Марка Datsun будет возрождена

Пару недель назад мы писали о том, что компания Nissan решила ликвидировать бренд Datsun - он давно не приносит достаточно денег. Из-за невысоких продаж в 2020 году материнская компания начала сворачивать производство Datsun, а в конце апреля был остановлен последний конвейер этого бренда в Индии.

Европейские СМИ предполагают, что Nissan расставаться с Datsun не спешит - есть вероятность, что в компанию вдохнут новую жизнь, перепрофилировав ее на производство недорогих электрокаров.

Косвенно это подтверждается планами самого Nissan. Дело в том, что концерн до 2030 года планирует представить минимум полтора десятка новых электрических моделей. Только в развитие электрической мобильности в США японцы намерены вложить несколько миллиардов долларов.