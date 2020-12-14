Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2020

Goodbye Datsun, Goodbye!

Goodbye Datsun, Goodbye!
Автор фото: фирма-производитель

В Тольятти, на мощностях АвтоВАЗа, собрали последний экземпляр Datsun. Не так часто марки уходят с рынка – мы в Motorpage грустим

О «лебединой сборке» сообщает паблик Avtovaz news со ссылкой на свои заводские источники. Причем, до сих пор не ясно, какая модель стала  финальной – седан on-DO или хэтч mi-DO. Да это и не важно, наверное – не было у нас разнообразия моделей, как на других рынках.

Важно то, что марки у нас больше не будет, вообще. Сообщается, что запасов хватит на три месяца, а потом машины нельзя будет купить ни вживую, ни под заказ. Уход с нашего рынка - антикризисный план Nissan, «дочкой» которого и является Datsun. Со следующего года компания будет продавать свои машины лишь в Индии. Была в планах еще и Индонезия, но оттуда марка ушла еще весной  этого года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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