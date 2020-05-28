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28 май 2020

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

Руководство компании Nissan рассказало о новой стратегии развития, в рамках которой бренд Datsun покинет отечественный рынок

Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, сообщает портал Autonews.ru. «Мы сосредоточимся на производстве основных моделей, — объявили в Nissan. — К концу 2023 г. мы полностью прекратим производство старых моделей и грузовиков. Мы также прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55».

При этом речь идет пока только об ухода бренда из России — в компании ничего не сказали о будущем бренда в мире в целом. Один из самых старых автомобильных брендов Японии — Datsun — был возрожден альянсом Renault–Nissan в 2012 г. В России бренд официально дебютировал в августе 2014 г. на Московском международном автосалоне (ММАС).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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