Марка Datsun может исчезнуть из-за издержек в Nissan

В конце апреля текущего года появилась информация о планах Nissan существенно сократить производство автомобилей на своих предприятиях, поскольку компания оказалась в тяжелом финансовом положении. Сегодня о новом трехлетнем антикризисном плане по масштабному сокращению издержек появилась дополнительная информация.

Как сообщает издание Automotive News, планом, который будет представлен 28 мая, предусмотрено сокращение расходов на сумму $2,8 млрд, и добиться такого показателя получится благодаря отказу от бренда Datsun, уменьшению трат на маркетинг и научные исследования, а также закрытию некоторых заводов. Меры все еще должны быть рассмотрены советом директоров Nissan и могут измениться, сказали люди, знакомые с обсуждением реструктуризации.

В соответствии с предыдущим среднесрочным планом, Nissan планировал «урезать» производственные мощности примерно до 6,6 миллиона автомобилей в год с 7,2 миллионов. Новый же предусматривает сокращение мощностей до 5,4 млн автомобилей, причем компания будет фокусироваться на рынках США, Японии и Китая, и постепенно свернет свою деятельность в странах с развивающихся экономикой, включая Индию. Зато бренд Infiniti будет актуализирован и получит дополнительные инвестиции.