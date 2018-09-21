Появилась специальная модификация Datsun redi-GO

Ажиотажный спрос на Datsun redi-GO подтолкнул производителя к расширению модельного ряда

Японский бренд Datsun разродился специальной версией «Limited Edition». Уже начинаются продажи на индийском рынке.

Обновления касаются внешнего вида, интерьера и комплектации базового варианта. Появилась светодиодная оптика, зеркала и крыша выполнены в виде стильных чёрных вставок. Габаритные размеры кузова не изменились. Внутри – кожаный салон с рельефной строчкой в чёрно-красных тонах.

В «базе» - подушки безопасности, кондиционер, электрические приводы стёкол в передних дверях, электроусилитель руля, аудиосистема.

Линейка двигателей: 0,8-литра с 53-мя силами и 1,0-литр с 68-ю лошадьми. Оба двигателя атмосферные. На выбор предлагают две трансмиссии: МКПП и робот. Обе коробки пятиступенчатые.

В целом автомобиль стал симпатичнее и комфортнее. Появились индивидуальные черты. Цены пока известны только в Индии. В переводе на наши денежные знаки машина стоит там 330 000 – 355 000 рублей. Когда планируются поставки в Россию и какова будет ценовая политика – пока не сообщается.