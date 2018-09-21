Автомобильный портал Motorpage
21 сен 2018

Появилась специальная модификация Datsun redi-GO

Появилась специальная модификация Datsun redi-GO
Автор фото: фирма-производитель

Ажиотажный спрос на Datsun redi-GO подтолкнул производителя к расширению модельного ряда

Японский бренд Datsun разродился специальной версией «Limited Edition». Уже начинаются продажи на индийском рынке.

Обновления касаются внешнего вида, интерьера и комплектации базового варианта. Появилась светодиодная оптика, зеркала и крыша выполнены в виде стильных чёрных вставок. Габаритные размеры кузова не изменились. Внутри – кожаный салон с рельефной строчкой в чёрно-красных тонах.

В «базе» - подушки безопасности, кондиционер, электрические приводы стёкол в передних дверях, электроусилитель руля, аудиосистема.

Линейка двигателей: 0,8-литра с 53-мя силами и 1,0-литр с 68-ю лошадьми. Оба двигателя атмосферные. На выбор предлагают две трансмиссии: МКПП и робот. Обе коробки пятиступенчатые.

В целом автомобиль стал симпатичнее и комфортнее. Появились индивидуальные черты. Цены пока известны только в Индии. В переводе на наши денежные знаки машина стоит там 330 000 – 355 000 рублей. Когда планируются поставки в Россию и какова будет ценовая политика – пока не сообщается.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, Актуальные новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Datsun redi-GO Limited Edition 2019

Появилась специальная модификация Datsun redi-GO

21 сентября 2018
Datsun mi-DO

Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO

19 июля 2018

У Datsun в России появится кросс-хэтчбек

25 июня 2018
Datsun CROSS

Datsun представил свой первый кроссовер

19 января 2018

Datsun получил патент на компактный redi-GO в России

20 декабря 2016
Datsun redi-Go

Datsun привезет в Россию бюджетный субкомпактный кроссовер redi-Go

20 мая 2014

 Новости Datsun redi-Go

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Besturn X80 - faw besturn x80 2018 выставка абстракционизма Тест драйв
21 сентября 2018

FAW Besturn X80
"Выставка абстракционизма"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"
- honda cb1000r neo sports cafe: магия слов
Мотоциклы
17 сентября 2018


"Магия слов"
KIA Optima - kia optima 2019 миг между прошлым и будущим
Тест драйв
14 сентября 2018

KIA Optima
"Миг между прошлым и будущим"

Написано новостей:

2 1 9 5 3