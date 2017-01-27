Пресс-служба китайской компании Dongfeng сообщает об успешном завершении сертификационных тестов кроссовера AX7 с отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Как указывается в официальном сообщении китайского автопроизводителя, краш-тесты кроссовера AX7 проходили на территории испытательного полигона Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники (НАМИ) еще в конце декабря прошлого года. Автомобиль успешно завершил серию стандартных тестов, включая фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости в 56 км/ч. После столкновения все электронные системы кроссовера, включая, непосредственно, систему ЭРА-ГЛОНАСС, продолжили работу в штатном режиме.

Таким образом, DFM AX7 продемонстрировал полное соответствие требованиям нового Технического регламента Таможенного союза и может получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС), без которого его реализация на российском рынке была бы невозможна.

Напомним, что сам автомобиль начнут поставлять в нашу страну в течение I-ого квартала текущего года. Его версия для российского рынка обладает исключительно системой переднего привода. Причем, спереди установлена подвеска MacPherson, а сзади же подвеска на двойных поперечных рычагах.

Моторная гамма кроссовера состоит из двух бензиновых двигателей – двухлитрового агрегата с отдачей 140 л.с. и 2,3-литрового мотора мощностью 171 л.с.. Первый будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой», второй же – с 6-диапазонным «автоматом» от компании Aisin.

В списке дополнительного оборудования, помимо обязательной системы ЭРА-ГЛОНАСС, значатся: комплект из передних и боковых подушек безопасности, антиблокировочная система (ABS), задний парктроник, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем, система кругового обзора, система бесключевого доступа и система Start-Stop.