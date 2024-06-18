Dongfeng начинает продажи брутальной внедорожной версии M-Hero 917

Компания Dongfeng начала предварительные продажи внедорожника M-Hero 917 в версии Dragon Armor Edition. Это брутальная внедорожная модификация, сделанная в коллаборации с создателями китайского фильма «Операция “Водяной дракон” 2». Автомобиль оценили в 768 000 юаней, что эквивалентно 9 300 000 рублей

M-Hero 917 Dragon Armor Edition окрашен в желтый цвет и отличается более развитым внедорожным обвесом, решеткой радиатора с вертикальными прорезями и иными воздухозаборниками на капоте. Дополнительно автомобиль оборудован грузовой платформой на крыше, лебедкой, огнетушителем, различными инструментами и отсеком для запасного колеса на багажной двери. В интерьере серьезных изменений не наблюдается. Салон стандартного серого цвета, но за доплату его можно перекрасить в белый или оранжевый оттенки. Отделка выполнена из кожи Nappa и замши. Также есть вставки из углеродного волокна и древесины.

Автомобиль в зависимости от модификации может быть оснащен как полностью электрической, так и гибридной силовыми установками. В первом случае - четыре электромотора суммарной мощностью 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 4,2 с. Запас хода - 505 км. У гибридной версии под капотом 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с тремя электродвигателями. Мощность - 816 л.с. Крутящий момент - 1050 Нм. В гибридном режиме внедорожник сможет преодолеть до 1032 км при полном баке и заряде аккумулятора.