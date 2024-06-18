Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2024

Dongfeng начинает продажи брутальной внедорожной версии M-Hero 917

Dongfeng начинает продажи брутальной внедорожной версии M-Hero 917
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dongfeng начала предварительные продажи внедорожника M-Hero 917 в версии Dragon Armor Edition. Это брутальная внедорожная модификация, сделанная в коллаборации с создателями китайского фильма «Операция “Водяной дракон” 2». Автомобиль оценили в 768 000 юаней, что эквивалентно 9 300 000 рублей

M-Hero 917 Dragon Armor Edition окрашен в желтый цвет и отличается более развитым внедорожным обвесом, решеткой радиатора с вертикальными прорезями и иными воздухозаборниками на капоте. Дополнительно автомобиль оборудован грузовой платформой на крыше, лебедкой, огнетушителем, различными инструментами и отсеком для запасного колеса на багажной двери. В интерьере серьезных изменений не наблюдается. Салон стандартного серого цвета, но за доплату его можно перекрасить в белый или оранжевый оттенки. Отделка выполнена из кожи Nappa и замши. Также есть вставки из углеродного волокна и древесины.

Автомобиль в зависимости от модификации может быть оснащен как полностью электрической, так и гибридной силовыми установками. В первом случае -  четыре электромотора суммарной мощностью 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 4,2 с. Запас хода - 505 км. У гибридной версии под капотом 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с тремя электродвигателями. Мощность - 816 л.с. Крутящий момент - 1050 Нм. В гибридном режиме внедорожник сможет преодолеть до 1032 км при полном баке и заряде аккумулятора.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aeolus L7

Dongfeng пополнил семейство Aeolus новым кроссовером L7

27 мая 2024
Dongfeng eπ 008

Dongfeng показал, как выглядит кроссовер eπ 008

09 апреля 2024
Dongfeng eπ 008

Dongfeng публикует тизер кроссовер eπ 008 перед дебютом

03 апреля 2024
Dongfeng Aeolus L7

Представлен гибридный кроссовер Dongfeng Aeolus L7 с запасом хода в 1500 км

01 апреля 2024
Dongfeng eπ 007

Лифтбек eπ 007 готов выйти на рынок

15 февраля 2024
Dongfeng Nammi 01 EV

В Китае стартовали продажи электрокара Nammi 01 от Dongfeng

09 января 2024

 Новости Dongfeng

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы? Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 7 5