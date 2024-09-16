Nissan и Dongfeng готовят к дебюту совместный пикап

Японская марка Nissan и китайский концерн Dongfeng создали для китайского рынка большой пикап под названием Z9. Он оснащен бензиновым ДВС и будет продаваться под брендом Dongfeng

Dongfeng Z9 - это достаточно большой пикап, его длина - 5520 мм., ширина - 1960 мм., высота - 1950 мм., при колесной базе в 3300 мм. Размер грузового пространства составляет: 1520/1600/550 мм. Заявленная грузоподъемность - до 2055 кг. Помимо этого известно, что углы въезда и съезда равны 31 и 26 градусам соответственно. У Z9 традиционный дизайн, выделяющийся крупной решеткой радиатора с вертикальными прорезями, массивным внедорожным обвесом и Т-образной передней оптикой. Изображений салона на данный момент нет.

Судя по опубликованной информации, первой на рынок выйдет бензиновая версия с 2,0-литровым турбомотором мощностью 258 л.с. Максимальная скорость - 160 км/ч. Средний расход топлива - 9,1 л. на 100 км.