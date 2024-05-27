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27 май 2024

Dongfeng пополнил семейство Aeolus новым кроссовером L7

Dongfeng пополнил семейство Aeolus новым кроссовером L7
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dongfeng начинает продажи в Китае нового кроссовера Aeolus L7. Это гибридный среднеразмерный кроссовер ценой от 128 800 юаней (1 600 000 рублей)

Aeolus L7 комплектуется 1,5-литровым турбомотором и одним передним электродвигателем. Суммарная мощность составляет 360 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 170 км/ч. Покупателям предложены две батареи емкостями 17 или 30 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 110 и 205 км соответственно (CLTC). В гибридном же режиме дальность пробега составит 1400 и 1500 км в зависимости от батареи. Отмечается, что пополнить заряд аккумулятора с 30% до 80% можно примерно за 26 минут.

По габаритам Aeolus L7 чуть меньше родственного “паркетника” Huge, который готовят к официальному дебюту в России. Длина - 4670 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1625 мм., а колесная база - 2775 мм. Следует отметить, что “семерка” фактически представляет собой гибридную модификацию кроссовера Haohan. Автомобилю убрали решетку радиатора и немного видоизменили передние бампера. В салоне теперь горизонтальный экран мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов. “Приборка” также цифровая с дисплеем на 10,25 дюймов. В оснащение также входят панорамный люк, 128-цветовая подсветка, аудиосистема Wind-HiFi с 13 динамиками, голосовое управление и система помощи водителю второго уровня.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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