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9 апр 2024

Dongfeng показал, как выглядит кроссовер eπ 008

Dongfeng показал, как выглядит кроссовер eπ 008
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng опубликовала официальные изображения второй модели, которая будет производиться под маркой eπ - кроссовер 008. Презентация автомобиля состоится на Пекинском автосалоне в этом месяце

Флагманский кроссовер eπ 008 не сильно выделяется среди современных китайских электромобилей. У него узкая передняя оптика, состоящая из множества светодиодных элементов, скрытые дверные ручки, подсвечивающийся логотип бренда и многое другое. По габаритам он сравним с LiXiang L7: 5002/1972/1732 мм., при колесной базе в 3025 мм. Салон имеет 6 посадочных мест по формуле 2+2+2. Если судить по ранее опубликованным шпионским снимкам, то на передней панели будут установлены два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле будет только бардачок и платформа для беспроводной зарядки смартфона. Руль двуспицевый, с плоским дном. Отделка интерьера двухцветная.

Гибридная версия eπ 008 получит 1,5-литровый турбомотор и один электродвигатель на 147 л.с. Заявленный запас на “электротяге” - 154 км. Полностью электрическая версия получит электромотор на 272 л.с., а запас хода составит 636 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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