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26 июл 2022

Dongfeng привезет в Россию новый малотоннажный грузовик

Dongfeng привезет в Россию новый малотоннажный грузовик

Российское представительство Dongfeng объявило о старте продаж малотоннажного грузовика Capitan T

Пожалуй, одно из главных преимуществ данной модели -  скромные габариты и невысокая грузоподъемность (570 килограммов), благодаря чему этот грузовик может спокойно ездить по центру города, не попадая под какие-либо ограничения. Впрочем, у Capitan T будут и старшие модификации – грузоподъемностью до полутора тонн.

Размеры автомобиля составляют 5430 × 1945 х 2046 мм, колесная база — 2800 мм. Под капотом у Dongfeng Captain-T — 2,2-литровый дизель, развивающий 128 л.с. и 315 Нм. Коробка — пятиступенчатая механика. Что касается комплектации, то в нее входит и кондиционер, и магнитола, и такие полезные опции, как АБС и система курсовой устойчивости ESC.

При написании новости использовалась информация:
mail.ru

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