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3 апр 2024

Dongfeng публикует тизер кроссовер eπ 008 перед дебютом

Dongfeng публикует тизер кроссовер eπ 008 перед дебютом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dongfeng на Пекинском автосалоне представит новую модель - кроссовер eπ 008. Для подогрева интереса к автомобилю были опубликованы некоторые подробности и несколько фотографий

eπ 008 станет флагманским кроссовером бренда, с габаритами - 5002/1972/1732 мм., при колесной базе в 3025 мм. Внешне автомобиль выделяется плавными пропорциями кузова и узкой светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине кузова. Покупателям на выбор предложат 20- или 21-дюймовые колесные диски. В салоне 6 посадочных мест. Также кроссовер получил 8,8-дюймовую цифровую “приборку”, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, двухспицевый мультируль, отделку из экокожи и беспроводную зарядку для телефона.

eπ 008 получит как полностью электрическую, так и гибридную силовую установку. В первом случае автомобиль комплектуется одним электромотором мощностью 272 л.с. и аккумулятором на 82,3 кВт*ч. Запас хода - 636 км. Гибридная версия будет предложена с 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и, вероятно, тем же электродвигателем. Заявленный запас хода на электротяге - 154 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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