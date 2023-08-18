В Россию привезли Dongfeng Fengon 580

Модельный ряд Dongfeng в России пополнился кроссовером Fengon 580, но неофициально

Выставленный на продажу, одним из российских дилеров, Fengon 580 имеет 7-местную компоновку салона, климат контроль, камеру заднего вида, мультифункциональный руль, а также панорамную крышу с люком. Габариты автомобиля составляют: 4720х1865х1710 мм., а колесная база - 2785 мм.

Напомним, что второе поколение Fengon 580 дебютировало два года назад. Автомобиль получил современный интерьер и двухцветное исполнение салона. Fengon 580 оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 184 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Мотор работает в паре с 6- ступенчатым «автоматом». Привод - передний.