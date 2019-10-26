Успешный маркетинг концерна Pirelli опирается на концепцию, представляющую шины не просто утилитарным автокомпонентом, а элементом образа жизни, стиля и даже философии. Это распространяется не только на харизматичные спортивные модели, но и на прагматичную зимнюю резину для суровых условий

Слово «престиж» наша редакционная делегация (удостоившаяся персональной презентации) в ходе рассказа о новой зимней шипованной шине Pirelli Ice Zero 2 слышала неоднократно. Оно и понятно, здесь вам и гордость концерна по поводу завоевания доброй половины рынка поставок на первичную комплектацию в сегменте премиальных и люксовых автомобилей, и напоминание об успешном сотрудничестве с ведущими спортивными чемпионатами, включая Formula 1 и мировые первенства по хоккею и горным лыжам. А так как покупатели престижных автомобилей неравнодушны к разнообразным намекам на эксклюзивность, то и еще один статусный штрих – маркированные шины. К примеру, Ice Zero 2 стала первой маркированной шипованной шиной для первичной комплектации «суперкроссовера» Lamborghini Urus и получила изящную фирменную литеру L на боковину.

Рисунок протектора зимней флагманской шины заметно изменился в сравнении с ее первым поколением. Вместо вариаций на тему направленной «елочки» теперь собирательный образ из современных тенденций: неширокие плечевые и центральные блоки, выстроенные в изогнутые, сходящиеся к центру линии, парные центральные взаимо­стопорящие блоки, которые вместе с перемычками увеличивают плотность протектора. Наклонные V-образные каналы расширяются к плечевой зоне и, сжимаясь в движении, как из спринцовки отбрасывают воду и слякоть. А вот фирменный нюанс: небольшие продольные каналы, по сути, образуют… второй противоположный направленный рисунок. Его сцепные свойства в основном рассчитаны на дополнительный обратный вектор – торможение, а не на тягу. В целом же развитый негативный профиль с множеством каналов и канавок выражает новейшую шинную концепцию, обязывающую эффективно работать в сильные морозы, но вместе с тем учитывать частые в последнее время оттепели и уверенно чувствовать себя в лужах и «каше».

Единство и борьба противоположностей

Шип на первый взгляд не отличается от предыдущего поколения – все те же верхний и нижний фланцы в форме разнонаправленных трапеций и фирменный сердечник, словно составленный из многоугольников, где одна часть наконечника широкая и прямая, а вторая напоминает два треугольных зуба. Но нынешнее творение финской компании Turvanasta, изготовленное по спецзаказу Pirelli, чуть меньше (10 мм вместо 11 высоты), легче (0,9 г вместо 1,1) и прочнее. И радикальное решение – направленный шип развернули на 180 градусов: если в первом поколении Ice Zero «зубы» сердечника в пятне контакта смотрели назад, чтобы обеспечить хорошую тягу, то в новой шине они направлены вперед, смещая акцент на безопасное торможение. Однако разгонная динамика ничуть не пострадала, а даже немного возросла благодаря всему комплексу новых технологий.

Повысить сцепные свойства шипа помогли решения, не дающие ему чрезмерно колебаться под нагрузкой, и теперь вектор проникновения в лед стал ближе к перпендикулярному. Для этого посадочное гнездо, от которого для большей стабильности чуть отодвинули канавки и ламели, максимально повторяет форму шипа и плотно охватывает его. Раскачиваться шипу не дает и жесткий подпротекторный слой.

Схема ошиповки позволила выстроить 190 шипов (начиная от минимального типоразмера 205/55 R16 далее их количество возрастает) в 24 продольные линии, а в пятне контакта одновременно находятся 20 шипов, при этом они не попадают дважды в одну ледяную борозду в продольном и поперечном направлениях. Чтобы шипу не мешала работать ледяная крошка, обволакивающая его в движении, вокруг расположены специальные бороздки, которые помогают очищать рабочую поверхность. Сама ошиповка производится роботами на заводе Pirelli в Воронеже (об этом предприятии мы подробно рассказывали год назад).

И – тишина…

Владельцы премиальных автомобилей – клиенты требовательные, им недостаточно отличной управляемости и впечатляющей динамики. Поэтому на тесте компания сосредоточила наше внимание даже не на ходовых характеристиках (мол, кого этим сейчас удивишь?), а на ездовом и акустическом комфорте. В самом деле, респектабельных седоков не должны отвлекать суетное цоканье шипов и удары блоков о дорогу.

Полигон Центра водительского мастерства BMW Driving Experience в этот день был изрядно припорошен снегом, и потому нам особенно интересно было испытать внедорожную модификацию новой шины Pirelli Scorpion Ice Zero 2, которая при тех же основных технических решениях, что и легковая версия, отличается усиленным каркасом, конструкцией брекера и оптимизированным под вес и габариты SUV пятном контакта.

Могучий кроссовер BMW X5 M50d даже с выключенной электроникой охотно ныряет в виражи между расставленными конусами, нарезает круги в боковом скольжении, резво разгоняется и быстро тормозит. Но пусть простят фанаты активного драйва, режим с частично включенными «помощниками» мне понравился даже больше. Дело в том, что Pirelli уделяет серьез­ное внимание согласованию настроек шин с автомобильными системами безопасности, и этот тандем вместе с собственными навыками дает возможность вволю и без последствий похулиганить на огороженной площадке.

А теперь – на специальную трассу в глубокий снег. Под колесами хоть и припорошенная, но все-таки грунтовая дорога, и здесь наши возможности ограничены только клиренсом и геометрической проходимостью. Впрочем, внедорожный полигон организован с удачным соблюдением баланса между экстримом и здравым смыслом, поэтому все пугающие с виду фронтальные и боковые склоны, изгибы и повороты наш SUV, «обутый» в Scorpion Ice Zero 2, проходит без видимого труда. И уж поверьте, эта дорога в разы сложнее хрестоматийного «пути на дачу».

На свободной от снега загородной дороге с отдельными подмерзшими участками я вслушиваюсь в «голос» покрышек, который ощущается далеким и ненавязчивым, как будто они не с этого автомобиля. И дело тут не только в сниженном количестве децибел, но и в частотной составляющей звука, из которой удалось убрать неприятные тона благодаря особому распределению шага блоков.

Словом, новую шину Ice Zero 2 впору сравнить с качественной удобной обувью, про которую забываешь после нескольких шагов, потому что ее просто не ощущаешь, а комфортное передвижение воспринимает­ся как нечто само собой разумеющееся. Так и шина, чем меньше она напоминает о себе, тем выше ее класс. В том и состоит философия Pirelli.