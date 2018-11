Шины Pirelli: Дольче вита

Итальянские шинники из Pirelli всерьез верят, что резина – это такой же художественный материал, как мрамор или бронза, а шины способны стать произведением искусства. Чтобы доказать это, нас пригласили в Милан, а затем и… в Воронеж

То, что шины сами по себе не являются конечным продуктом, итальянцы поняли еще в начале прошлого века. Они стали пропуском в мир моторов, скорости, внимания противоположного пола, эмоций, стиля – словом, того, что зовется «дольче вита» – «сладкая жизнь»…

Знакомство с миланским офисом Pirelli определенно надо начинать не с производства – сперва следует проникнуться духом и философией компании, посетив Fondazione Pirelli. Этому комплексу зданий и помещений сложно дать единое определение – фонд, музей, образовательный центр, средоточие корпоративной культуры? Пожалуй, все сразу. В перестроенное здание Stella bianca фонд переехал ровно десять лет назад. О том, что изначально это было промышленное сооружение, напоминает огромная башня градирни, удачно вписанная в современный интерьер.

В тихих хранилищах из узких ящиков металлических шкафов нам достают оригиналы рекламных плакатов начала и середины прошлого века. Тогда над ними работали выдающиеся художники, включая известного дизайнера и мастера коллажа Массимо Виньели. А, скажем, купальные костюмы из эластичной ткани от бренда Pirelli-Revere (компания выпускала самую разнообразную резиновую продукцию) рекламировала только еще набирающая популярность Мэрилин Монро. Вот кот Мео Ромео и обезьянка Зизи от блистательного дизайнера Бруно Мунари – простые и наивные игрушки из вспененного каучука с проволочным каркасом, получившие премию Compasso d’Oro в 1954 году.

А кто автор этой огромной мозаики, изображающей ученых за исследованиями? Неужели сам Ренато Гуттузо? Его едва ли не чаще других современных итальянских художников публиковали в СССР как мастера остросоциальных сюжетов, но то, что он с начала 1950-х активно работал с Pirelli, – неожиданно. Свое место среди артефактов занимают и знаменитые красные туфли 42-го размера – те самые, в которых гениальная Энни Лейбовиц сфотографировала девятикратного олимпийского чемпиона Карла Льюиса для эпатажного рекламного «троллинга» 1994 года под лозунгом Power is Nothing without Control.

Сохраняя традиции прошлого, итальянские шинники поддерживают и современное искусство. В некоммерческом центре Pirelli HangarBicocca на площади около 15 тыс. м² регулярно проводятся выставки и культурные мероприятия самых ярких представителей художественного авангарда.

Вкалывают роботы

Первое полностью автоматизированное производство Pirelli открылось именно здесь, в Милане, в 2000 году. Модульная интегрированная роботизированная система (MIRS) пока позволяет выпускать относительно небольшие партии эксклюзивного продукта: сверхвысокоскоростные шины для некоторых моделей суперкаров, экспериментальные образцы и прототипы. Но и сама площадка, по сути, является лабораторией по отработке все более технологичных и экологичных процессов создания шин.

Если обычное производство шины насчитывает 14 процессов, после каждого из которых полуфабрикаты извлекаются, охлаждаются, транспортируются, складируются и т.д., то роботам достаточно трех шагов, для которых нужно совсем немного материала из-за минимального количества отходов. Сначала автоматика по заданной рецептуре готовит резиновую смесь, формируя длинную ленту. Затем сборка всех частей шины производится сразу на жестком барабане, который роботы передают «из рук в руки» для различных операций. После чего шине в процессе вулканизации придается окончательная форма. В день выпускается чуть больше сотни штук – сущая мелочь по сравнению с десятками тысяч шин на обычном заводе, однако здесь речь идет об эксклюзивных моделях.

Экскурсия продолжается в центре исследований и разработок. Процедуры знакомые: нанесение рисунка протектора на прототип и ручная нарезка ламелей, многочисленные исследования на формирование пятна контакта, износостойкость, шумность – словом, как и в других подобных центрах. Но, честное слово, только итальянцы могут превратить скучный технологический процесс в нечто завораживающее, лишь у них из-под строгого прищура инженера проглядывает вдохновение и кураж художника. Пожалуй, в этом и есть магия Pirelli, благодаря которой ее продукция – не просто круглые черные шины, но и эмоции.

Гиперлегенда

Несколько часов в томительной пробке, почти две сотни километров на юг, и мы в провинции Модена – известной «кузнице» сверхбыстрых Ferrari, Maserati, уже ушедших в прошлое De Tomaso и экстравагантных Pagani. Производство Pagani Automobili расположено в небольшой коммуне Сан-Чезарио-суль-Панаро, где кварталы промышленных зданий разных фирм соседствуют с уютными пасторальными пейзажами. С каждым шагом внутри этого храма скорости убеждаюсь, что за образом романтика-конструктора Горацио Пагани скрывается расчетливый маркетолог. Этот синьор аргентинского происхождения, который начинал работать с композитными материалами в команде Lamborghini, а после основал автомобильную компанию под собственным именем, понял, что отдать сотни тысяч и даже миллионы евро богатые покупатели готовы не просто за гиперкар, пусть даже уникальной конструкции и выпущенный ограниченной партий, – они хотят платить за Легенду!

Приобщение к таинству начинается сразу за порогом: минуя большой зал, где можно полюбоваться на выставочный образец Pagani Huyara, попадаем в музей. Стенды, схемы, экспонаты, модели повествуют, как талантливый и амбициозный юноша Горацио вынашивал идею уникального автомобиля ручной сборки с кузовными деталями из карбонового волокна, как прошел путь к созданию собственной компании в 1992 году и как только через семь лет мир впервые увидел 450-сильную Zonda C12 с 6-литровым V12 от Mercedes Benz. Кстати, сотрудники компании обидятся, если вы назовете двигатели их гиперкаров «мерседесовскими» – мол, они действительно производятся немецким концерном, но по специальному заказу и со строго индивидуальными характеристиками.

Здесь и производство не похоже на обычный завод. Это скорее комплекс высокотехнологичных мастерских по ручной сборке. Особая гордость компании – цех по выклеиванию и сборке карбонового монокока, а также огромные печи для его финального выпекания. Каждый гиперкар делается под запросы конкретного клиента, и потому практически все автомобили в мастерских различаются цветом, деталями кузова, комплектацией. Но есть и неизменно общая деталь – все они опираются на колеса с логотипами Pirelli и PZero.

Чтобы реализовать нешуточные возможности этих машин, нужна особая резина, и тут компания по «индпошиву» уникальных гиперкаров и Pirelli с ее декларируемым индивидуальным подходом воистину нашли друг друга. Ну где еще можно отыскать партнера с итальянским именем (что немаловажно), готового создать отдельную шину не просто для конкретной модели автомобиля, но и для нескольких ее модификаций, да еще с учетом разных размеров для передней и задней оси. Официально сотрудничество стартовало в 2008-м, но стороны строят еще более амбициозные планы на будущее.

Спрашиваю у сопровождающей: «А можно предположить, что некий клиент решит установить на свой Pagani шины, подходящие по типоразмеру, индексу скорости и нагрузке, от другого производителя?»

«Что вы! – машет та руками с истинно южным темпераментом. – По каждому отдельному автомобилю собирается группа специалистов из обеих компаний, при формировании технического заказа учитывается множество параметров: масса, габариты, развесовка, мощность, скорость, особенности эксплуатации… Инженеры Pirelli готовят опытные образцы, которые потом дорабатываются в ходе всевозможных испытаний. В результате получается действительно штучный продукт под конкретную машину. Хотели бы мы посмотреть на того чудака, который поменяет это на какую-то «универсальную» шину. Да и технически это малореализуемо».

Впрочем, стоит отметить, что у Pirelli достаточно долгие и тесные отношения буквально со всеми производителями суперкаров. В том числе и из окрестностей Модены, но это уже тема для другого разговора.

Урожай на коричневом поле

Несколько десятилетий назад в нашей стране был популярен журналистский прием «два мира – два образа жизни», призванный на контрастах демонстрировать преимущества советского общественного строя. Но в шинном мире, если речь идет о разных предприятиях внутри одной компании, в цене максимальная унификация, особенно если заводы разбросаны по разным странам. Так что миров может быть сколько угодно, но «образ жизни», то есть стандарты производства, – едины.

В России продукцию Pirelli производят два завода – в Воронеже и Кирове. На воронежском предприятии трудится около тысячи человек, в год выпускается 2,2 млн шин. Кировский завод крупнее – порядка 2 тыс. работников, объем продукции – до 6 млн легковых шин в год.

После миланского турне знакомство с российским производством Pirelli мне выпало продолжить на Воронежском шинном заводе (ВШЗ), который принадлежит итальянскому концерну с 2012 года. В отличие от ряда других шинных предприятий, построенных в нашей стране с нуля, завод в Воронеже организован по схеме Brown Field, речь идет о глубокой модернизации существующих мощностей, возведенных еще в 1950 году. По словам генерального директора ВШЗ Юрия Грибанова, такое производство на «коричневом поле» порой требует даже больше организаторских усилий. Воронежцы, прошедшие приватизацию 1990 х, смену собственников, поначалу отнеслись к очередным партнерам с заметным недоверием. И тут впору пришелся богатейший опыт Pirelli в области обучения, социальной поддержки и формирования корпоративной культуры. Сотрудники завода оказались настолько способными учениками, что вскоре сами перешли в статус наставников, – на предприятие регулярно приезжают поднабраться опыта уже из-за границы, а пять воронежцев обучают коллег профессии на заводах Pirelli в разных частях света.

Пришлось решать и проблемы, связанные с архитектурой и инфраструктурой на 52 га территории ВШЗ. Мало того что при размещении оборудования надо было учитывать архаичные колонны в цехах, так сложно было отыскать и планы некогда проложенных коммуникаций. Ряд вопросов решили и вовсе радикально – например, построили собственную котельную, сократив зависимость от городских сетей. Часть оборудования подвергли глубокой модернизации, но особо важные агрегаты привезли новые. В частности, важнейшую процедуру приготовления резиновой смеси автоматизировали и «оцифровали» так, что ее могут контролировать прямо из Милана. Цифровые технологии здесь всюду, недаром весомую часть инвестиций вложили в программное обеспечение. Многие детали и «полуфабрикаты» будущей шины оснащены графическим кодом, который распознается считывающим устройством оборудования, это и ускоряет производственный процесс, и помогает избежать ошибок и брака.

Особо трепетно на заводе относятся к контролю качества выпускаемых шин – положение обязывает. Практически вся продукция относится к премиальному сегменту, даже типоразмеры – в основном «престижные» 17–21 дюйм. Надо держать марку и перед отечественными автовладельцами, и перед покупателями из 47 стран, включая Японию, Канаду, Швецию и даже Новую Зеландию.

Поставки на вторичный рынок обеспечиваются главным образом за счет зимних шин. Ошиповка, разумеется, заводская, причем воронежцы настолько преуспели в этом деле, что шиповать шины коллеги присылают даже из Европы, после чего продукцию отправляют обратно.

Но заветная мечта каждого предприятия – получить контракт с автопроизводителем на первичную комплектацию. На воронежских шинах ездят собранные в России Nissan Murano и Ford Explorer, налажено тесное сотрудничество с АвтоВАЗом, прорабатывается совместный проект со строящимся заводом концерна Daimler, идет диалог также с новым брендом Aurus.

В прошлом веке ВШЗ, мягко говоря, не отличался экологичностью, зато теперь это одно из самых чистых шинных производств из виденных мной по всему миру: недаром только на очистку территории, снижение вредных отходов, заботу о безопасности и здоровье сотрудников было потрачено около 2 млн евро от первоначальных инвестиций. С безопасностью и дисциплиной здесь, кстати, гораздо строже, чем на европейских заводах Pirelli. Как говорит официальная статистика компании, приблизиться к практически нулевому уровню неприятных происшествий с потерей здоровья и рабочего времени, кроме дисциплинированных русских, смогли только китайские коллеги, в то время как самые темпераментные и беззаботные… Уже догадались, кто?