"Тюнинг. Обзор за май 2025"

NOVITEC

Ferrari SF90 XX Stradale

ХХ, представленный в 2023 году топ-вариант гибридного гиперкара Ferrari SF90 Stradale, не каждому тюнингеру по зубам. Это ровно тот случай, когда что-либо менять — только портить. И все же штутгартское ателье Novitec, имеющее солидный опыт работы с «жеребцами» из Маранелло, не отступило. Проще всего было предложить покупателям безграничный выбор вариантов отделки двухместного кокпита. Кроме того, корпуса наружных зеркал выполнили из некрашеного карбона, а посадку модели занизили с помощью укороченных пружин, тем самым усилив трековый акцент, характерный для ХХ-версий моделей Ferrari. Отличить вариант Novitec от оригинала помогают и кованые колесные диски совместной разработки с известной американской компанией Vossen. А как же мощность? Три тяговых электромотора, как и 4,0 литровый битурбо-V8, трогать не стали. Зато заменили выхлопную систему на новую, позволяющую ДВС легче «дышать». Материал — нержавеющая сталь либо инконель, сплав из арсенала болидов «Формулы-1». В последнем случае специальное термоизолирующее покрытие позволяет снизить температуру в моторном отсеке, что дает выигрыш в отдаче двигателя. Эффект усиливается при напылении на выхлопные трубы из инконеля золота 999 й пробы. Так удалось поднять мощность V8 Ferrari примерно на 30 л.с., а всей силовой установки — с 1030 до 1060 л.с. Правда, как это отразилось на динамике гиперкара, не сообщается.

GET LOST

Project Safari

Сначала ошарашить — проверенный способ привлечь к себе внимание. Именно это требовалось Джулиану Томсону. Сделав себе имя за 15 лет занятий фотосъемками автомобилей, британец ощутил в себе довольно сил, чтобы создать собственную марку. Идея сама по себе достаточно безумная. Но Safari, пилотный проект мастера света и тени, еще безумнее! Взять и превратить драйверский среднемоторный родстер Lotus Elise первой серии (1996–2001) в кроссовер — каково?! Первый шаг трансформации — лифт подвески на 100 мм: со стандартным клиренсом в 134,6 мм Elise съезд с асфальта противопоказан. Кроме того, установили усиленные рычаги, да к тому же с защитным покрытием на полимерно-керамической основе. Для лучшей устойчивости на колдобинах колею расширили. Резина? Нет, не вне-, а только лишь вседорожная. Как так? Project Safari весь выстроен на контрастах. С одной стороны, расширители колесных арок и запаска в кормовой нише. С другой — сохраненный задний спойлер, добавленный воздухозаборник в виде перевернутой Y над кокпитом. А еще новый, более мощный двигатель (его характеристики не разглашаются) взамен базовой 120 сильной «четверки» и задний привод, пусть и с самоблоком. Томсон решил перенести заводной характер донорского Elise на грунтовые и гравийные дороги. Критикам этой идеи создатель новой марки открытым текстом говорит: «Проваливайте!» Именно таково одно из значений выражения Get lost.

