"Тюнинг. Обзор за февраль 2022"

LARTE Design

Mercedes-Maybach GLS 600

Международная студия дизайна автомобилей LARTE Design, специализирующая­ся на эксклюзивных тюнинг-комплектах для премиальных и люксовых автомобилей, представила проект доработки флагманского SUV Mercedes-Maybach GLS 600. Комплект с говорящим названием Charisma предполагает замену хромированных элементов в экстерьере деталями из карбона и композитного пластика и несколько стилевых решений, перекликающихся с яхтенным дизайном. Нотки эксклюзивности привносят накладки на пороги, капот с дополнительными аэродинамическими прорезями, бамперы и колесные арки, рамка решетки радиа­тора, а также оригинальные дневные ходовые огни с полиуретановым корпусом, фактурные насадки на выпускные патрубки и стоп-сигналы в спойлере на крыше и заднем бампере. Возможности персонализации предусматривают выбор покрытия элементов: карбон с матовой или глянцевой фактурой или композитные материалы, окрашенные в цвет кузова. Техническая же часть оставлена без изменений. Кроссовер оснащен 4-лит­ровым битурбированным V8, развивающим 558 л.с. и 730 Нм, полным приводом и 9-диапазонным автоматом 9G-TRONIC.

Delta4x4, Avus Auto

Suzuki Jimny

Объединив усилия, немецкое тюнинг ателье Delta4x4 и швейцарская фирма Avus Auto сумели превратить просто внедорожник Suzuki Jimny в выдающийся вездеход. Основу доработок составили портальные мосты от Avus Auto, вращающие колеса через бортовые редукторы, а также регулируемые амортизаторы с выносными резервуарами и 18-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами. Комплекс таких решений позволил увеличить базовый клиренс с 210 до 400 мм. Мотор и коробку передач оставили без изменений. Бензиновый 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 102 л.с. может сочетаться с 5-ступенчатой механикой или 4-диапазонным автоматом. Кроме того, тюнингеры предусмотрели расширенные колесные арки и оригинальную решетку радиатора, а в список опций включили блокировки переднего и заднего дифференциалов, силовой бампер, лебедку, рассчитанную на 3 т, экспедиционный багажник и «кенгурятник», на которые крепится оптика PIAA. Самый простой вариант такого Jimny обойдется в 56 000 евро против 21 915 евро за базовую серийную машину. Два тюнинг-ателье планируют изготовить лишь 12 экземпляров таких SUV.

Novitec

Rolls-Royce Cullinan

После доработки кроссвера Rolls Royce Cullinan немецким ателье Novitec люксовый SUV стал экстремально быстрым для машин такого класса. Тюнингеры начали с того, что установили новый блок управления двигателем и повысили давление наддува. В итоге удалось форсировать бензиновый 6,75-литровый V12 с 571 до 685 л.с. Чтобы не пострадала курсовая устойчивость, подвеску занизили на 40 мм и установили 24-дюймовые колеса с коваными дисками от компании Vossen и низкопрофильной резиной. Интересно, что уменьшение клиренса было достигнуто лишь перепрограммированием адаптивной пневмоподвески. Помимо этого инженеры задействовали фирменную выхлопную систему из нержавеющей стали с возможностью настройки резонаторов и комплект расширения кузова Novitec Overdose Widebody. В результате комплекса доработок автомобиль со снаряженной массой 2,7 т смог ускориться до 100 км/ч за 4,9 с (–0,3 с). Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч. По желанию клиента дизайн интерьера тоже может быть доработан.

Mansory

Aston Martin DBX

Немецкое ателье Mansory предприняло попытку сделать британский кроссовер Aston Martin DBX менее сдержанным. Для этого тюнингеры решились на радикальное увеличение отдачи 4-лит­ровой «битурбо­восьмерки». Мотор от Mercedes Benz был форсирован с 550 до 800 л.с. и с 700 до 1000 Нм путем установки более производительных турбокомпрессоров, новой выпускной системы и спортивного воздушного фильтра. После этого на ускорение до сотни стало уходить 3,8 с против прежних 4,5 с, а «максималка» возросла с 291 до 325 км/ч. Доработки экстерьера свелись к установке дополнительных карбоновых элементов: использованы развитый передний бампер, оригинальная решетка радиатора, расширенные колесные арки, набор аэродинамических юбок, кастомный диффузор и сразу два антикрыла на пятой двери. Кроме того, «британцу» занизили клиренс и выделили эксклюзивные 24-дюймовые колесные диски, способствующие охлаждению тормозных механизмов. Кресла обшиты кожей черного и лимонного оттенков, присутствуют фирменные коврики Mansory, алькантара на руле, а также декоративные вставки из карбона, дерева и металла. Цена таких доработок не раскрыта.

LARTE Design

Mercedes-Benz G 63 AMG

Международная студия дизайна автомобилей LARTE Design с представительствами в Германии, США и России специализируется на эксклюзивных тюнинг-комплектах для премиальных и люксовых автомобилей. В своем очередном проекте тюнингеры применили несколько оригинальных решений к Mercedes-Benz G 63 AMG, сделав модель нового поколения еще более экстравагантной и агрессивной. Передний бампер получил «зубастый» сплиттер и две дополнительные «противотуманки». Авторская решетка радиатора выполнена из карбона, и ее рисунок перекликается с графичными линиями кузова. Карбоновый капот WINNER со сложной архитектурой поверхностей скрывает под собой штатный 4-лит­ровый бензиновый V8 мощностью 585 л.с. Кормовая же часть обрела полноценный диффузор со сложным дизайном, кофр запаски с эмблемой ателье и спойлер, разделенный на две секции. Все эти детали, равно как оригинальные колесные арки и облицовка внешних зеркал, выполнены из углепластика. Визуально более широким G 63 AMG делают эффектные накладки на пороги и пущенные под ними сдвоенные патрубки выхлопной системы. Завершают образ LED-панели на крыше и фирменные кованые диски на 23 дюйма.

Heritage Customs

Land Rover Defender

От Land Rover Defender нового поколения, доработанного голландским ателье Heritage Customs, не оторвать глаз из-за насыщенного черного цвета Tuxedo Black, которым окрашены панели кузова, решетка радиатора, бамперы и даже буксировочные проушины. Привлекают внимание и такие экстерьерные детали, как тонированная оптика, черная надпись Defender на капоте и фирменный экспедиционный багажник на крыше (последний совмещен с выдвижной лестницей, пушенной по левому борту). Другой фланг кастомизирован фактурным боксом для инструментов. Эффектно выглядят и дизайнерские кованые 22-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой. Салон вторит внешнему декору. Смоляная центральная консоль перекликается с оттенком спиц рулевого колеса, дверных ручек, корпусов динамиков и фоном цифровой приборки. «Проект Valiance Tuxedo Black возник в связи с соответствующим заказом клиента, для которого и целого мира мало», – заявил по случаю демонстрации новой работы ателье его совладелец Ян-Питер Крезен. Так он прозрачно намекнул на актуальную в связи с выходом нового блокбастера про агента 007 тему бондианы и сравнил наряд от Heritage Customs со смокингом.

Manhart Performance

BMW X3 M

После того как специалисты ателье Manhart Performance поработали над дорестайлинговым BMW X3 M Competition, баварский SUV стал мощнее «старшего брата» X5 M и получил говорящее название Manhart MHX3 600 Limited 01/10. Производительность 3-литрового бензинового битурбомотора увеличена с 510 л.с. и 600 Нм до 635 л.с. и 785 Нм. Таких показателей тюнингеры добились, установив блок управления MHtronik Powerbox, а также применив оригинальную систему выпуска из нержавейки. Подвеска адаптирована под возросшую мощность: штатные амортизаторы перекалибровали, а пружины заменили на более короткие и жесткие. В результате клиренс «баварца» уменьшился на 30 мм. Большей собранности способствуют и колеса с низкопрофильной резиной диаметром 21 или 22 дюйма на передней и задней осях соответственно. Опознать новинку можно по фирменному боди-киту, в состав которого входят передний сплиттер, задний диффузор, вставки в бампере и корпусах боковых зеркал. Весь комплект выполнен из углепластика, кузов же оклеен темно-синей пленкой с наклейками в стиле ретро. Специальная серия Manhart MHX3 600 Limited 01/10 ограничена десятью экземплярами.

Mopar

Jeep Wrangler

Компания Mopar – подразделение концерна Stellantis по тюнингу и аксессуарам – подготовила к выставке в Лас-Вегасе трехрядный вариант внедорожника Jeep Wrangler Overlook. Помимо двух дополнительных сидений машина отличается увеличенной на 300 мм габаритной длиной, дополнительными фонарями перед передними стойками и крышей, приподнятой в тыльной части кузова на 130 мм. В сформированное тюнингерами подобие башни врезаны узкие окошки. При этом доработанный верх выполнен съемным, как и у базового Jeep Wrangler. Кузов рамного SUV приподнят на 50 мм с помощью лифт-кита, а в колесных арках разместились 20-дюймовые колесные диски, «обутые» в грязевые шины BFGoodrich KM3 внешним диаметром 37 дюймов. Внутри установлены сиденья с эксклюзивной кожаной обивкой и вышитыми изображениями радиаторной решетки и фар. В отделке перед­ней панели использованы кожа и алькантара. Для усиления подвески и увеличения дорожного просвета применены упругие элементы марки Fox. Будут ли использованы наработки Mopar для расширения списка опций Jeep Wrangler и появится ли серийная версия Jeep Wrangler Overlook, неизвестно.