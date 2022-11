"Тюнинг. Обзор за октябрь 2022"

HENNESSEY PERFORMANCE

VELOCIRAPTOR 500

Известно, что происходит с аппетитом во время еды. Презентованный в январе 2022 года экстремальный вариант Ford Bronco – Raptor – стал самым мощным в истории модели, но ее почитатели потребовали «добавки» к заявленным 400+ л.с. И они ее получили! Техасская компания Hennessey Performance не стала мелочиться, благо что усиленное шасси Raptor позволяло. С помощью модифицированной системы впуска, более эффективного интеркулера, перепрограммированного блока управления и спрямленной выхлопной системы из нержавейки мощность бензинового 3,0 литрового битурбо V6 поднята до 507 л.с.! Данных о том, как табун из «сверхнормативной» сотни «лошадей» повлиял на динамику внедорожника, Hennessey не приводит, но, видимо, не без оснований назвала свою новинку VelociRaptor («Быстрый Хищник»). По такому случаю диаметр колесных дисков увеличили с 17 до 18 дюймов. Кроме того, VelociRaptor 500 достались кастомные бамперы, модифицированные подножки с электроприводом, особые ливрея кузова и шильдики, а подголовники кресел украсил логотип Hennessey.

NOVITEC

SPOFEC ROLLS-ROYCE GHOST BLACK BADGE

Запуская в 2016 году линейку Black Badge, компания Rolls-Royce намеревалась отнять хлеб у тюнингеров. Не тут-то было! Немецкое ателье Novitec взяло седан Ghost в кастомном заводском исполнении и переиначило его на свой лад. Карбоновый боди-кит включает: новый, более агрессивный передний бампер, особые пороги, аккуратный спойлер на крышке багажника и задний бампер в двух вариантах исполнения, в одном из которых патрубки активной выхлопной системы превращаются в невидимок. Колесные диски с увеличенным с 21 до 22 дюймов диаметром — тоже внешнее проявление горячего темперамента модели. С фирменным блоком управления Spofec N-Tronic 6,75 литровый битурбо V12 взбодрился (706 vs 600 л.с./1002 vs 900 Нм), что позволило улучшить время в спурте с места до 100 км/ч на значимые 0,4 с (4,3 с). Скоростной потолок по прежнему ограничен 250 км/ч. На подходе к ним Ghost Black Badge от Novitec возвращается к заданной Rolls-Royce величине клиренса, а до этого пневмоподвеска по команде установленного тюнингером блока CAN-Tronic ради лучшей управляемости занижает посадку седана на 40 мм.

BRABUS

P 900 ROCKET EDITION

Brabus «унизил» Gelandewagen в топ-исполнении AMG, превратив его в пикап. Не в обычный грузовичок, конечно, а в «космический». В агрессивном карбоновом обвесе с алыми акцентами Р 900 Rocket Edition достоин сниматься в продолжении саги «Звездные войны», а отделанный роскошной кожей салон пикапа с четырьмя сиденьями-«ковшами» мог бы стать съемочной площадкой фильмов категории 18+: стилистика интерьера вполне в духе лент такого рода. Но не меньшее внимание привлечет к себе выставленный напоказ благодаря прозрачной секции капота V8. «Раздутый» с 4 до 4,5 л рабочий объем, более производительные турбокомпрессоры и кастомная перепрошивка блока управления вывели отдачу мотора на совершенно новую орбиту: 900 л. с. vs 585 и 1050 Нм vs 850 у стокового внедорожника. Соответственно, в космос рванули и показатели динамики: 3,7 vs 4,5 с для разгона 0–100 км/ч и «максималка» 280 vs исходных 240 км/ч. А чтобы P 900 Rocket Edition действительно не махнул к звездам, Brabus снабдил суперпикап подвеской с регулируемой жесткостью и заниженной на 45 мм посадкой.

VILEBREQUIN

FIAT MULTIPLA 1000HP

Клин вышибают клином. Двадцать лет назад харизматичный дизайнер Луиджи Колани назвал дебютировавший в 1998 году FIAT Multipla самым отстойным авто современности с любой точки зрения. Французские блогеры Сильвен Леви и Пьер Шабрье, ведущие YouTube-канала Vilebrequin («Коленвал»), решили снять с итальянского компактвэна это проклятие, воспользовавшись бартерной схемой. Задние боковые двери и 4 из 6 кресел Multipla были обменены на... форсированный до 1000 л. с. 7,0 литровый V8 от Chevrolet Corvette Z06 шестого поколения, трансмиссию от того же «донора», а также на гоночные руль, каркас, шасси и развитый аэродинамический обвес а-ля AMG максимально заниженного кузова. Сверхширокие покрышки (задние 325/30 ZR19) для Multipla от Vilebrequin изготовила компания Michelin, выступившая главным спонсором проекта, реализация которого заняла долгие три года. Как и полагается в таких случаях, ливрея 1000 сильного монстра выдержана в фирменных цветах французского производителя шин. Характеристики супер-Multipla в полном объеме обнародуют на Парижском автосалоне – 2022.

ABT

AUDI RS3 R

В мире Audi литера R звучит гордо, а в связке с S — гордо вдвойне. Но компании ABT, крупнейшему тюнингеру «окольцованных», этого мало. Встречаем супергорячие хэтчбек и седан RS3 R! С помощью более эффективного интеркулера и фирменной прошивки блока управления отдача 2,5 литровой рядной «турбопятерки» поднята с 400 до 500 л.с. и с 500 до 600 Нм. Эффект ощутим: время разгона с места до 100 км/ч ужато с 3,8 до 3,5 с, а «максималка» при установке на смартфон приложения myABT отодвигается с 250 до 300 км/ч. Заострить управляемость помогают заниженные пружины и спортивные стабилизаторы поперечной устойчивости. В качестве опции предлагается подвеска с регулируе­мым клиренсом. Взрывной темперамент RS3 R подчеркивают карбоновый обвес кузова, кованые 20 дюймовые диски ABT High Performance HR20 с покрышками Goodyear Eagle F1 SuperSport R размерностью 245/30 и квартет крупнокалиберных (95 мм) патрубков выхлопной системы из нержавейки. А в салоне целая россыпь логотипов ABT и табличка на торпедо с серийным номером модели. RS3 R выпус­тят тиражом 200 экземпляров.

MANHART

TM3?510

Компания Manhart из Вупперталя (Германия) взялась доказать, что электромобиль не скука зеленая, а особа вполне себе эмоциональная. Вмешиваться в конструкцию двухмоторной силовой установки топовой Tesla Model 3 Performance немецкий тюнингер не рискнул, оставив ту при своих 377 кВт мощности и 660 Нм, что при использовании литий-ионной батареи емкостью 82 кВт.ч гарантирует разгон 0–96 миль/ч за 3,1 с и скоростной потолок 260 км/ч. Зато с помощью пружин H&R посадку полноприводного электрокара занизили и по желанию заказчика готовы повысить эффективность тормозной системы, а также оживить минималистичный интерьер седана. Пока же присвоение модели особого индекса, ТМ3?510, оправдывают в основном установка карбонового переднего сплиттера и заднего спойлера, глянцево-черный окрас кузова с алыми акцентами, замена 20 дюймовых легкосплавных дисков 21 дюймовыми модели Manhart Barracuda и... имитация с помощью наклейки сотовой радиаторной решетки. Ее-то Tesla Model 3 точно недоставало для вящей эмоциональности!