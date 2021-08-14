"Тюнинг. Обзор за август 2021"

Brabus

Mercedes-AMG G 63

Тюнинг-ателье Brabus представило самую мощную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Сlass нового поколения, получившую название 900 Rocket Edition. В центре программы доработок оказался бензиновый V8, рабочий объем которого был увеличен с 4,0 до 4,4 л, а также установлены новые шатуны, коленвал, поршни, клапаны, более производительные турбокомпрессоры, оригинальные системы впуска и выпуска и заодно переписана программа управления. В итоге мощность возросла до 900 л.с. и 1250 Нм. В сравнении с донорским Mercedes-AMG G 63 прибавка составила внушительные 315 л.с. и 400 Нм. Тяга передается на колеса обеих осей через 9-диапазонный автомат, на разгон до сотни уходит 3,7 с (-0,8 с) а «максималку» ограничили на 280 км/ч. Внешне «ракета» от Brabus отличается оригинальными капотом и решеткой радиатора, расширенными колесными арками и обвесом Widestar из карбона. 24-дюймовые колесные диски Monoblock Platinum Edition Z обзавелись аэродинамическими накладками. Подвеска Brabus Ridecontrol с электронно-управляемыми амортизаторами приблизила кузов к асфальту на 45 мм. Салон отделан черной кожей, которая контрастирует с множеством элементов красного оттенка.

Clive Sutton Tuning

Ford Mustang GT

Маслкар Ford Mustang GT в топовом исполнении Shelby GT500 официально считается самым мощным серийным автомобилем бренда с отдачей 5,2-литрового бензинового V8 770 л.с. и 847 Нм. Однако после доработки «американца» британской тюнинг-конторой Clive Sutton Tuning двигатель стал развивать 859 л.с. и 902 Нм, причем тяга передается на колеса задней оси не через 7-ступенчатый робот, как у «донора», а посредством 6-ступенчатой механики с короткими передаточными числами. Серьезной форсировки мотора добились с помощью нагнетателя Whipple, который соединяется с массивным промежуточным охладителем и активной выпускной системой XForce. Переработанная подвеска снабжена мощными стабилизаторами поперечной устойчивости, а за замедление отвечает усиленная тормозная система DBA. Кастомный Mustang CS850GT выделяется 20-дюймовыми коваными дисками Vossen, переработанной фронтальной частью и развитым аэродинамическим обвесом из карбона. В салоне британцы преду­с­­мотрели кнопку запуска мотора и рычаг переключения передач из алюминия, передние ковшеобразные кресла Recaro, спортивный руль Sutton Performance и элементы отделки из кожи и углепластика.

Manhart Perfomance

Land Rover Defender

Тюнинг-ателье Manhart Perfomance превратило внедорожник Land Rover Defender нового поколения в кроссовер DP500, заточенный на езду по скоростным шоссе. Для этого инженеры из немецкого Вупперталя внедрили модифицированную пневмоподвес­ку, с которой базовый дорожный просвет сократился на 30 мм (до 180 мм), оснастили модель 24-дюймовыми коваными колесными дисками Manhart Forged Line с низкопрофильной резиной, а также предусмотрели расширители колесных арок и комплект накладок на бамперы и капот. Оригинальная выпускная система из нержавейки дополнена карбоновыми наконечниками. Кроме того, Defender получил усиленные тормоза. Экстерьер выглядит нестандартно еще и благодаря черному глянцевому покрытию капота и крыльев, а также за счет серебристой полосы, украсившей подоконную линию. Салон же кастомизировали нестандартным сочетанием кожи с алькантарой и передними креслами Manhart ErgoMed, разработанными в сотрудничестве с компанией Recaro. Но самой серьезной доработке подвергся 3-литровый бензиновый мотор, который в заводском исполнении выдает 400 л.с. и 550 Нм. После перепрошивки электронного блока управления его отдача возросла до 512 «лошадок» и 710 Нм.

Novitec

Ferrari F8 Tributo

Немецкое ателье Novitec выпускает под брендом N-Largo самые производительные и эксклюзивные автомобили. Не стало исключением и спорткупе Ferrari F8 Tributo, которое после вмешательства специалистов из Штеттена изменилось практически до неузнаваемости. Оригинальный обвес из сверхпрочного углепластика увеличил габаритную ширину сразу на 130 мм, а перепрофилированные бамперы, передний спойлер и заднее антикрыло улучшили аэродинамику, что подтверждено испытаниями в аэродинамической трубе. Перекалиброванная пневмоподвеска занижена на 35 мм и имеет более жесткие настройки. При этом предусмотрен механизм подъема кузова на 40 мм для преодоления дорожных неровностей. Лучшей управляемости способствуют кованые колесные диски (21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади) от американского производителя Vossen. Бензиновый 3,9-лит­ровый V8 с двойным турбонаддувом получил новый блок управления. Вкупе с фирменной выпускной системой из инконеля силовой агрегат обеспечил прибавку мощности в 98 «лошадей» (до 818 л.с.), а на разгон до сотни стало уходить на 0,3 с меньше (2,6 с) при «максималке» 340 км/ч. Тираж Ferrari особой серии ограничат 15 экземплярами.