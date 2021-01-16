"Тюнинг. Обзор за январь 2021"

Niels van Roij Design

Rolls-Royce Wraith

Этот автомобиль является детищем двух компаний – Niels van Roij Design и Carat Duchatelet. Первая из них – Лондонская дизайн-студия Нильса ван Роя, которая, собственно, и придумала двухдверный универсал на базе купе Rolls-Royce Wraith. Вторая – известная бельгийская тюнинговая фирма из Льежа, занимающаяся эксклюзивной отделкой салонов и бронированием машин, в основном Mercedes-Benz. Известно, что именно в Carat Duchatelet в свое время сделали бронированный лимузин для Дмитрия Медведева, когда он был президентом.

Итак, стараниями мастеров ателье Carat кузов купе был переделан в универсал. Название автомобиль тоже сменил – теперь его зовут Silver Spectre Shooting Brake. Смотрится великолепно, словно сама Rolls-Royce по спецзаказу сделала штучный экземпляр. Но еще круче универсал выглядит внутри. Между задними сиденьями появился проход в изящно изогнутый дизайнерский багажник, отделанный дорогущей кожей и металлом. Создатели этого произведения автомобильного искусства утверждают, что отсек полностью функционален. А «звездное небо» на потолке, для которого потребовалось около 2000 диодов, протянулось на всю длину увеличившейся крыши. Огни постепенно исчезают в задней части, чтобы создать впечатление бесконечного неба. Что же касается техники, то мощность 12-цилиндрового турбомотора была увеличена с 631 до 700 л.с.

Mansory

Porsche Cayenne Coupe

Поначалу немецкое ателье Mansory из города Бранд занималось тюнингом английской автороскоши типа Bentley и Rolls-Royce, но со временем поле его дея­тельности расширилось. Сейчас основатель фирмы Курош Мансори может доработать автомобиль прак­тически любого бренда. Единственное условие – он должен быть дорогим. Потому немудрено, что немец не смог пройти мимо этого Porsche Cayenne Coupe.

На ярком оранжевом кузове выделяется капот с вентиляционными прорезями, выполненный из некрашеного углеволокна. Из этого легкого и проч­ного материала также сделаны облицовки воздухозаборников, «губа» переднего бампера, «жабры» в передних крыльях, накладные пороги, оформление зеркал заднего вида, спойлер на пятой двери и гоночный диффузор. Завершают внешние преобразования оригинальные выхлопные патрубки и огромные 23-дюймовые колеса с широченной резиной размерностью 315/25 на обеих осях.

И, конечно, в Mansory не могли отказать себе в доводке силового агрегата. Стараниями мотористов ателье мощность 4-литрового турбированного V8 увеличилась с 550 до 700 л.с., а максимальный крутящий момент – с 770 до 900 Нм. В результате купеобразный кроссовер улучшил разгон до 100 км/ч с 3,9 до 3,2 с, а его максимальная скорость выросла с 286 до 300 км/ч. Для улучшения управляемости предлагается модуль понижения пневматической подвески.

Carlex Design

Land Rover Defender

Фирма Carlex Design имеет представительства в Германии, Англии и Чехии, а ее головной офис базируется в Польше. Компания специализируется на доработке интерьеров автомобилей самых разных марок вплоть до их полной перепланировки в зависимости от пожеланий клиентов. А для особо изощренных фантазий заказчиков Carlex Design имеет даже собственную ювелирную мастерскую. Отделка этого Land Rover Defender дорогих украшений не потребовала, тем не менее уровень проведенных преобразований впечатляет.

При работе с интерьером внедорожника мастера вдохновлялись салонами дорогих яхт, причем клиентам предлагается два варианта оформления. Первый представляет собой обшивку белой кожей и облицовку неполированным корабельным деревом. Помимо передней панели, центральной консоли, дверных подлокотников и рулевого колеса деревом отделан пол автомобиля, а также практически весь багажный отсек, включая тыльные стороны спинок задних сидений. Второй вариант выглядит менее классическим. Кожа имеет коричнево-золотистый оттенок, а на месте дерева в отделке передней панели, центрального тоннеля и дверей – серебристый алюминий. При этом, независимо от варианта, передние сиденья внедорожника сохранили оригинальные «уши» с отверстиями в верхней части, а кожа имеет стильную перфорацию. Для кузова предлагается матовый серебристый цвет. Технические изменения отсутствуют.

Performmaster

Mercedes-AMG G 63

В небольшой коммуне Плюдерхаузен, что в земле Баден-Вюртемберг (Германия), расположена фирма Performmaster, основной деятельностью которой стал тюнинг автомобилей Mercedes-Benz. Причем обычные модели ее мастеров не интересуют, а вот модификации AMG – всегда пожалуйста. Поэтому они не могли пройти мимо брутального внедорожника Mercedes-AMG G 63, сделав ему серьезную «инъекцию» допинга.

Сам по себе этот «бешеный кирпич» – весьма быстрый автомобиль, несмотря на огромную массу и высоченный центр тяжести. Так, его 4-литровая турбированная «восьмерка», выдающая 585 л.с. и 850 Нм, разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 4,5 с и позволяет ему набирать ограниченные электроникой 220 км/ч. Но после того, как над двигателем поработали спецы из Performmaster, его отдача увеличилась до 805 л.с. и 1020 Нм. В результате спринт до «сотни» составил 3,9 с.

О росте максимальной скорости не сообщается, видимо, электронный ограничитель решили не удалять ради безопасности, так как с подвеской ничего не делали. Зато ателье предоставляет полную гарантию на силовой агрегат, коробку передач и дифференциал внедорожника, чтобы владелец мог без ограничений наслаждаться разгонной динамикой. Кроме того, тюнинговый экземпляр получил стильный обвес, состоящий из множества углепластиковых элементов.

Lumma Design

Land Rover Defender

Компания Lumma Design из немецкого города Винтерлинген официально занимается тюнингом с 2004 года, хотя и заявляет, что переделывает автомобили аж с 1987-го, просто раньше делала, так сказать, подпольно. Как бы ни было на самом деле, ателье сейчас очень популярно благодаря установке эффектных и стильных аэродинамических обвесов на машины самых разных марок. В этот раз спецы из Винтерлингена отличились разработкой дизайн-пакета для новейшего внедорожника Land Rover Defender, едва успевшего встать на конвейер.

По своему обыкновению, дизайнеры ателье внесли во внешность автомобиля множество изменений, сделав это грамотно и ненавязчиво. Первым делом расширили на 40 мм колесные арки, а также приподняли подвеску на 30 мм, чтобы увеличить и без того немалый клиренс. Попутно заменили решетку радиатора, обновили бамперы, а также установили воздухозаборник на капоте.

Дополнительно внедорожник получил новые колеса, установленные, понятно, через увеличивающие колею проставки. Размерность дисков: от 19 до 23 дюймов. Над лобовым стеклом появились стильные узкие прожекторы. Для отделки салона предлагается набор алюминиевых педалей, коврики с логотипом ателье (включая багажный коврик) и, конечно, эксклюзивная кожаная отделка. Со временем обещают представить апгрейд и для силовых агрегатов.

Manhart

Porsche 911 Turbo S

Тюнинговая фирма Manhart, расположенная в германском городе Вупперталь, занимается доработкой автомобилей с 1990 года. И практически все это время хранит верность бренду BMW. Но в этот раз что-то пошло не так. Уж не знаем, как это вышло, но из ворот ателье выехал… Porsche 911 Turbo S. Причем, что интересно, переделке подвергли модель не нынешнего поколения, а предыдущего.

То есть Manhart предлагает доработать подержанный автомобиль, причем апгрейдить его так, что он превратится в безумного дорожного монстра. Мотористы ателье снабдили 3,8-литровую оппозитную турбированную «шестерку» более мощным промежуточным охладителем, новой системой впуска и спортивной выхлопной системой, оптимизировали компрессоры и перепрограммировали «мозги» силового агрегата. Благодаря проведенным работам мощность двигателя выросла с 580 до 850 л.с., а крутящий момент увеличился с 700 до 1090 Нм.

По заверению представителей ателье, доработанный автомобиль может разогнаться до первой «сотни» всего за 2,4 с, что на полсекунды быстрее заводского экземпляра. А еще через 2,5 с скорость достигнет 200 км/ч, что, между прочим, уровень гоночных болидов Formula 1. Правда, о максимальной скорости точных данных нет, сообщается лишь, что она превышает 330 км/ч. Кроме доработанного двигателя спорткар получил усиленную коробку передач и заниженный на 30 мм дорожный просвет.

Novitec

McLaren GT

В германском городке Штеттен базируется головной офис фирмы Novitec. Ее основатель и идейный вдохновитель Вольфганг Хагедорн больше всего любит апгрейдить суперкары – в основном итальянские и английские. В этот раз из ворот ателье выехал британский гранд-турер McLaren GT, получивший доработанный силовой агрегат и кое-какие изменения внешнего дизайна.

В Novitec заявляют, что все навесные элементы проработаны в аэродинамической трубе и выполнены из легкого (у данного экземпляра некрашеного) углепластика, чтобы держать вес под контролем. Они состоят из переднего сплиттера, новых порогов, окантовок воздухозаборников и маленького козырька-спойлера на «корме». Параллельно были установлены новые кованые колеса размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, а также укороченные пружины, уменьшившие и без того мизерный дорожный просвет еще на 25 мм.

Стандартный силовой агрегат, турбированная «восьмерка» объемом 4 л, развивает 620 л.с. и 630 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и достигать максимальной скорости 326 км/ч. Благодаря перепрограммированию «мозгов» двигателя, установке выхлопной системы из нержавейки и металлических катализаторов мотористы ателье увеличили мощность до 707 л.с., а крутящий момент – до 714 Нм. Соответственно, разгон до «сотни» уменьшился до 3 с, а «максималка» выросла до 333 км/ч.

Lister

Jaguar F-Pace SVR

В британском Блэкберне находится фирма Lister, которая нечасто мелькает в новостях о тюнинг-ателье. А ведь существует она с 1957 года – тогда на гоночное шасси собственного производства местные мастера установили двигатель и коробку передач от автомобиля Jaguar. Полноценным тюнингом компания занимается с 1987 года, а редко выпускает новинки потому, что сотрудничает лишь с одним брендом, который называется… правильно – Jaguar. Недавно Lister напомнил о себе яркой моделью Stealth, построенной на базе самой мощной версии кроссовера F-Pace SVR. Главное в этом автомобиле – мотор. Благодаря установке более производительного компрессора и более эффективного интеркулера, доработке впускной и выпускной системы, а также инсталляции новой программы управления 5-литровая «восьмерка» прибавила в мощности с 550 до 675 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился с 680 до 881 Нм. Интересно, что если замерять мощность в британских «лошадях», которые чуть «крупнее» европейских, то она составит «дьявольские» 666 л.с.

Поскольку автомобиль английский, ателье заявляет разгон не до 100 км/ч, а до 60 миль/ч (96 км/ч). Для Stealth этот показатель равен 3,6 с, в то время как для стокового экземпляра – 4,1 с. Максимальная скорость увеличилась с 283 до 314 км/ч, что сделало его самым быстрым английским кроссовером и одним из самых быстрых автомобилей с высоким центром тяжести в мире. Фирма планирует мелкосерийный выпуск Stealth в количестве 100 штук.