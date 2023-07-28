Exeed анонсировал новые модели Exlantix

В рамках закрытого мероприятия для официальных дилеров бренда Exlantix, китайская компания Exceed раскрыла появление нескольких новых моделей до 2026 года

Согласно презентации, речь идет о гибридных версиях кроссоверов ES и ET, полноразмерном внедорожнике, 2-дверном спортивном купе и минивэне с 7-местной компановкой. Отметим, что ES, ET и полноразмерный SUV дебютируют уже в следующем году, а другие модели бренда должны появиться к началу 2026 года.

На данный момент линейка Exlantix состоит из электрического седана E03 и кроссовера E0Y. В Китае данные автомобили будут продаваться под брендом Sterra. Ожидается, что оба автомобиля поступят в продажу на российском рынке в конце 2023 года.