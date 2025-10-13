Бренд EXEED снова стал лидером в российском премиум-сегменте

Сентябрь стал самым успешным месяцем 2025 года для бренда EXEED на российском рынке. За этот период было продано 1 964 автомобиля, что на 36,7% больше, чем месяцем ранее. По итогам сентября марка возглавила премиум-сегмент по доле рынка

Основной рост обеспечили ключевые модели компании. Внедорожник EXEED TXL разошелся тиражом 478 экземпляров, показав рост на 71%, кросс-купе RX достигло 475 продаж (+26%), а компактный LX – 402 (+2%). Положительная динамика отмечена и у моделей линейки EXLANTIX.

В топ-5 по рынку в премиум-сегменте также вошли BMW, Tank, Hongqi и Li Auto (LiXiang).

Напомним, что всего в России за сентябрь было продано 122 659 новых автомобилей, что стало рекордом за весь 2025 год.

