14 ноя 2025

В Китае обновили гибридный кроссовер Exeed ET5

Автор фото: фирма-производитель

Модель получила запас хода до 1310 км и дизайн, похожий на Porsche Cayenne. Стоимость на родине начинается от 159 900 юаней

Обновленный ET5 построен на базе кроссовера TXL и по габаритам практически не отличается от исходника. При этом дизайн полностью новый и визуально больше напоминает Porsche Cayenne по форме кузова и характерной светодиодной оптике. Комплектуется автомобиль колесными дисками на 19 или 20 дюймов. Внутри на передней панели установлены три экрана: цифровая «приборка» на 10,25 дюйма, тачскрин мультимедийной системы на 15,6 дюйма и отдельный дисплей для переднего пассажира диагональю 12,3 дюйма. Также здесь имеется новый двухспицевый руль, две беспроводные зарядки для телефонов и комплекс водительских ассистентов Falcon 200. Топовая комплектация дополнительно оборудована функциями вентиляции и массажа на передних сиденьях и продвинутым автопилотом Falcon 700 с лидаром.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый мотор мощностью 156 л.с. и одним электродвигателем на задней оси мощностью 265 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 210 км, а в гибридном режиме – 1310 км (по циклу CLTC).

