21 ноя 2025

Exeed готовит к выходу свой первый универсал

Автор фото: фирма-производитель

Модель получила название Exlantix ES7 GT, и, несмотря на родство с седаном Exlantix ES, который уже продается в России, универсал получил оригинальный дизайн

Внешний облик универсала выполнен в спортивном стиле. Автомобиль получил характерные бампера, спойлер, красные тормозные суппорты и оригинальный дизайн 21-дюймовых колесных дисков. Салон пока не показали, но вряд ли он отличается от Exlantix ES.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, но не идентичной модели ES. Судя по заявленному разгону до «сотни» в 3 с., универсал будет на порядок мощнее седана. К тому же, и батарея будет более энергоемкой, поскольку в гибридном режиме автомобиль сможет преодолеть до 1700 км. Также производитель сообщает, что с быстрой зарядкой аккумулятор можно будет зарядить на 450 км запаса хода всего за 5 минут.

