Exeed TXL получил обновление в России

Компания Exeed обновила большой кроссовер TXL для российского рынка. Автомобиль получил автоматическую коробку передач, а также новый салон

Как и прежде, Exeed TXL будет предложен с двумя агрегатами на выбор. Стандартная версия комплектуется 1,6-литровым турбомотором мощностью 194 л.с. (275 Нм) и 7-ступенчатым “роботом”. А вот флагман - 2,0-литровым турбомотором на 197 л.с. (375 Нм) и 8-ступенчатым “автоматом” Fuzhen собственного производства.

Салон выполнен в той же стилистике, что у кроссовера Exeed RX. На передней панели появился 24,6-дюймовый экран, соединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Рычаг КПП перебрался на рулевую колонку. Сиденья и дверные карты оригинальные. Отмечается, что автомобиль оснастили проекционным дисплеем, аудиосистемой с 23 динамиками и активным шумоподавлением. Узнать обновленную модель также можно будет по 20-дюймовым колесным дискам в самой дорогой комплектации.