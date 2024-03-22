Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2024

Exeed TXL получил обновление в России

Exeed TXL получил обновление в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed обновила большой кроссовер TXL для российского рынка. Автомобиль получил автоматическую коробку передач, а также новый салон

Как и прежде, Exeed TXL будет предложен с двумя агрегатами на выбор. Стандартная версия комплектуется 1,6-литровым турбомотором мощностью 194 л.с. (275 Нм) и 7-ступенчатым “роботом”. А вот флагман - 2,0-литровым турбомотором на 197 л.с. (375 Нм) и 8-ступенчатым “автоматом” Fuzhen собственного производства.

Салон выполнен в той же стилистике, что у кроссовера Exeed RX. На передней панели появился 24,6-дюймовый экран, соединяющий “приборку” и мультимедийную систему. Рычаг КПП перебрался на рулевую колонку. Сиденья и дверные карты оригинальные. Отмечается, что автомобиль оснастили проекционным дисплеем, аудиосистемой с 23 динамиками и активным шумоподавлением. Узнать обновленную модель также можно будет по 20-дюймовым колесным дискам в самой дорогой комплектации.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed TXL (2024)

Exeed TXL получил обновление в России

22 марта 2024
Exeed RX

На китайский рынок выходит гибридный Exeed RX. Ждем новинку в России

01 февраля 2024
Exlantix ES

На российский рынок выходит новая китайская марка Exlantix

23 января 2024
Exeed Exlantix ET

Появилось больше подробностей о новом Exeed

19 января 2024
Exeed TXL

Новый Exeed TXL уже скоро поступит в продажу

21 июля 2023
Exeed TXL

Российский Exeed TXL получит более мощный двигатель

06 июня 2022

 Новости Exeed TXL

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость»
Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила пикапа
Тест драйв
13 марта 2024

Great Wall Poer
"Сила пикапа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 9 0